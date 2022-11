canvi climàtic

La CUP Lleida presenta al·legacions al macropolígon de Torreblanca-Quatre Pilans

La Candidatura d’Unitat Popular de Lleida ha presentat avui al·legacions al Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica de la Plana de Lleida a través del qual la Generalitat projecta el macropolígon industrial de Torreblanca-Quatre Pilans.

Els anticapitalistes han explicat que presenten una desena d’al·legacions en 5 blocs: ambiental, jurídic, urbanístic, socioeconòmic i participació, ja que tots aquests aspectes queden afectats greument pel PDU.

A nivell ambiental consideren que el Pla és una veritable estafa ecològica perquè l’ajuntament aprova plans d’acció contra el canvi climàtic amb una mà mentre amb l’altra permet que la Generalitat projecti un macropolígon industrial, el que suposa accelerar el ritme de creixement de sòl industrial a Lleida per sobre de les nostres necessitats ja que la meitat del sòl industrial existent a Ponent es troba sense ús en aquest moment. A més el projecte impacta negativament en espais naturals protegits i la connectivitat ecològica.

A nivell jurídic destaquen el que titllen d’estafa democràtica, ja que el PDU que inicialment es va anunciar per a més d’un municipi s’ha aprovat amb afectació única i exclusivament sobre el terme de Lleida, per la qual cosa no ha de ser la Generalitat sinó la Paeria qui exerceixi les seves competències locals legítimes en matèria d’ordenació, mentre que ens trobem amb que el Ple municipal té aprovada una moció per aturar el PDU.

Per això la CUP afirma que es tracta realment de l’aprovació d’una modificació del POUM per la porta del darrera, sense que el Ple de la Paeria hi tingui ni veu ni vot. Un fet que els anticapitalistes qualifiquen de gravíssim i il·legal defensant que la major eina democràtica per decidir el planejament urbanístic de la ciutat és el POUM i no cap altra, i en aquell no apareix configurat un macropolígon de les dimensions i característiques que ens pretenen imposar amb el PDU.

Altres al·legacions són, a nivell urbanístic, que el PDU suposarà un procés d’expansió urbanística que trenca amb un model de ciutat compacta i sostenible; a nivell socioeconòmic denuncien que es sacrifiqui sòl agrícola en favor d’un model industrial incoherent amb les necessitats del territori, posant en risc l’Horta de Lleida i, fins i tot, la salut dels veïns i les veïnes de tot el terme municipal per la presència d’indústria SEVESO especialment contaminant; i finalment, en matèria de participació ciutadana, la CUP demana el reinici del procés participatiu ja que no es va dur a terme amb tota la informació real ni amb la difusió que mereix un projecte que afecta el futur de tota la ciutat.

Enllaç a les al·legacións aquí.