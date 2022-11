Andalús i Català, pobles germans

La CUP estreny llaços amb el poble andalús en un acte amb Teresa Rodríguez

La CUP ha organitzat amb Adelante Andalucia l’acte “Andalús i Català, pobles germans” aquest diumenge a la Nau Bostik (Barcelona) com a prèvia a la Diada d’Andalusia del

4 de desembre, no reconeguda oficialment. L’objectiu de la jornada és enfortir vincles amb el poble andalús en una lògica de solidaritat internacionalista entenent la importància del treball comú per derrocar el Règim del 78.

La jornada arrencarà amb una xerrada que portarà per títol: “Llaços i trobades entre Andalusia i els Països Catalans” a càrrec de l’advocat Eduardo Cáliz, la diputada Basha Changue, el portaveu del Sindicat de Treballadors Andalús Néstor Salvador i l’artista Lluís Cabrera. Després, hi haurà l’acte polític amb la participació de la diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, i la portaveu de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Finalment, hi haurà un espai lúdico-festiu amb vermut, punxadiscos i el concert del grup Califato 3/4.

D’aquesta manera, la CUP vol promoure un espai de trobada per facilitar l'intercanvi d'experiències polítiques transformadores i reforçar les lluites compartides en la conquesta de drets amb el poble andalús.