Sanitat

La CUP del Camp denuncia un sistema sanitari que perpetua les desigualtats i engreixa les butxaques dels més rics

En el marc de la campanya ‘Mengem-nos els rics’, diverses CUP assenyalen empreses que es lucren gràcies als dèficits dels serveis públics sanitaris

Les CUP del Camp denuncien sobre el terreny algunes de les empreses que es lucren gràcies a les mancances dels serveis públics sanitaris. L’acció s’emmarca en la campanya “Comencem per algun lloc. Mengem-nos els rics”, que l’organització anticapitalista ha engegat a nivell nacional arran de la necessitat de donar resposta a la situació actual d’encariment general de la vida combinat amb una situació precària tant pel que fa a drets laborals i feines de qualitat, com pel que fa a serveis públics bàsics. «A més, demostra la manca de sobirania de les institucions del país alhora de protegir els drets de la gent treballadora», han destacat.

Les CUP del Camp han assenyalat algunes empreses a Reus, Tarragona i Vandellòs. En aquest sentit, s’ha denunciat que serveis com el d’odontologia o el de salut mental no estigui inclosos en el catàleg de la sanitat pública. «El model público-privat català és una font de drenatge de recursos públics a l’empresa privada que, a més a més, es tornar a lucrar amb els serveis que hem de pagar a part com a usuàries que estem privades de serveis sanitaris bàsics», han denunciat. En aquest sentit, apunten directament contra les empreses que es beneficien d’aquesta situació i critiquen l’erosió que pateix la sanitat pública a Tarragona, a través de la concertació amb fundacions que es produeix a la Xarxa Santa Tecla, o bé la gestió de Centres d’Atenció Primària i residències per a la gent gran per part de Sagessa a diversos pobles del Baix Camp. «A més a més, no només hi ha diversos casos de corrupció al darrera sinó que, tot i ser una empresa pública, es regeix pel dret mercantil, com si fos una empresa privada», han subratllat. De la mateixa manera, la formació anticapitalista també porta anys denunciant les mancances tant a les instal·lacions com a nivell de gestió de recursos humans i precarietat laboral existent a les dependències sanitàries de l’Alt Camp. Les CUP del Camp han han defensat que hi ha d’haver un sol sistema sanitari, públic, universal i de qualitat, on tant la titularitat com la gestió i l’aprovisionament siguin públics i s’incloguin tots els serveis sanitaris necessaris.

Amb la campanya «Comencem per algun lloc: mengem-nos els rics», la CUP del Camp té la intenció d’assenyalar els responsables de les desigualtats econòmiques i de l’empitjorament del nivell de vida de les classes populars. Aquesta campanya de denúncia es planteja com a avantsala de les municipals de l’any vinent, on es desplegaran propostes en positiu per a combatre les desigualtats i condicions que es denuncien amb aquestes accions.