Pirimeu

La CUP defensa un sector primari fort com a eina de fixació de població al territori

Ahir, el diputat de la CUP, Dani Cornellà, i el regidor de la CUP a l’ajuntament de la Seu d’Urgell, Bernat Lavaquiol, van visitar una explotació lletera de l’Alt Urgell per a conèixer de primera mà les problemàtiques i reptes de la pagesia i del sector a les comarques de muntanya.

Els anticapitalistes defensen que és imprescindible tenir un sector primari fort com a eina per fer front als problemes que les comarques de muntanya tenen cronificats i que no es solucionaran amb més turisme, encara que aquesta sembla que sigui l’aposta del Govern d’ERC.

La pagesia, ramaderia i la silvicultura han de ser una eina clau per revertir l'èxode rural del Pirineu, així com per gestionar el territori per fer-nos energèticament i alimentariament sobirans, reduint així el risc que tenim de patir un gran incendi forestal, tal i com fa temps que alerten els científics experts.

En el mateix sentit, els cupaires han tornat a posar en valor la demanda d’un Centre de Recerca i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge, com a projecte arrelat al territori, que s’enxarxa amb la llarga tradició lletera de la comarca i entorn, i que ha de permetre donar feina qualificada al jovent, directament al centre de recerca o indirectament en tota la cadena de la llet, a més de donar resposta a la necessitat d’una gestió territorial dels recursos naturals del Pirineu, tant urgent com necessària. L’objectiu del centre ha de ser el d’estudiar, analitzar, proposar alternatives, dissenyar nova maquinària i la implementació de les noves tecnologies al sector primari.

La CUP considera aquestes propostes clau per diversificar l’economia del Pirineu, que a hores d'ara està basada en el monocultiu turístic.