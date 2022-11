Eleccions Municipals 23

La CUP de Tarragona presenta les cinc persones que encapçalaran la llista en les properes eleccions municipals

La CUP de Tarragona ha presentat avui en roda de premsa l’equip de cinc persones que encapçalaran la llista per les eleccions municipals del proper maig. L’aposta de l’Assemblea Local han estat persones amb recorregut dins la institució i militants de la pròpia assemblea i de l’Esquerra Independentista, així com de moviments socials de la ciutat. És per això que al capdavant hi ha l’Eva Miguel Gascón, la Gemma Vendrell Rossell, en Vicent Collado Lluch, en Joan Manel Burillo Cortés i la Inés Solé Guillén.

En Manel Torres, com a representant de l’Assemblea Local, ha explicat que la formació va decidir concórrer a les eleccions en el marc d’una Assemblea Plenària i que en els darrers mesos “hem estat treballant els eixos estratègics de la proposta política amb la que concorrerem a les eleccions que ens han ajudat a buscar els perfils més idonis de les persones que formaran la llista”. En aquest sentit, una comissió de llistes va proposar una sèrie de criteris per tal d’acabar de configurar el perfil de persones adequat per defensar el projecte. Sota el tema “gent que lluiti és el que cal” el representant cupaire ha exposat que “el nostre objectiu és tenir el màxim de gent que lluiti dins la institució, però també al carrer. La nostra proposta necessita d’aquesta gent que indispensablement ha de tensar els límits institucionals”.

Els cinc membres de la llista que s’han presentat avui han fet una explicació d’algunes de les línies d’acció política de la formació. En materia de cultura, Solé s’hi fa referit “com una eina de transformació social, de desenvolupament personal i col·lectiu i d’acció comunitària” i ha remarcat que “només amb gent que lluiti per l’accés als drets culturals canviarem un model caduc”. Burillo, per la seva banda, ha parlat de la necessitat de seguir avançant “cap a una sobirania energètica plena”, un dels pals de paller per combatre “la crisi sistèmica en la que ens trobem”. El cupaire també assenyala que cal “trencar i combatre els discursos d'odi, perquè dia rere dia aquest tipus de violències només fan que augmentar”.

En matèria mediambiental, Collado ha defensat “establir un model mediambiental de ciutat on les persones i l’entorn en surtin beneficiades” i on territori “no es vegi simplement com a una oportunitat urbanística i recuperem les platges com a espais naturals dinàmics al nostre litoral per a evitar la seva desaparició”. A més, ha posat èmfasi en la necessitat de caminar cap a un model “on la sobirania alimentària esdevingui la prioritat a la nostra ciutat”. Per la seva banda, Vendrell ha fet èmfasi en l’aposta de la CUP per una ciutat que creixi “però en qualitat de vida”. Això implica entendre la ciutat “com un tot i no cada barri com un element aïllat” i per això “cal cosir-los entre ells amb múltiples estratègies que fugin de la resposta única que sempre hem vist com és posar-hi més formigó de la mà de constructors amb interessos exclusivament d’enriquiment personal”.

Per tancar, Miguel ha parlat de les polítiques en matèria d’habitatge recordant que durant els darrers dos anys “hem començat a donar passes cap a una perspectiva social de les polítiques d’habitatge” però encara “tenim encara molta feina a fer” i presenta la formació anticapitalista com a garantia “per a no tornar mai enrere”. La portaveu cupaire ha acabat la seva intervenció posant de relleu que per tal de conquerir sobiranies, remar cap el bé comú i que no guanyin a costa de la majoria els pocs de sempre, “és imprescindible teixir unitat popular, la lluita de carrer que empenta la institució cap a canvis veritablement estructurals”.