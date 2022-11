Ensenyament

La CUP Mollet reclama dotar urgentment de més els centres públics d'ensenyament

L’assemblea de l’esquerra independentista molletana ha recordat que “subministraments imprescindibles com el gas i l’electricitat, així com serveis, materials i treballs de manteniment, etc, estan apujant els seus preus de manera tant important com difícil de suportar per les economies d’aquests centres”.