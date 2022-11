xerrades

La CNT OLOT comença aquest novembre el cicle “El col·lapse del sistema com a punt de partida”.

Aquest divendres a les 19:00h de la tarda tindrà lloc a la sala d’actes de l’arxiu comarcal de la Garrotxa la primera xerrada del cicle “El col·lapse del sistema com a punt de partida”. Aquesta primera xerrada comptarà amb la participació de Carlos Taibo. Taibo és professor de ciències polítiques de la Universtiat Autònoma de Madrid i és una de les cares visibles dels moviments antiglobalització arreu del món. Ens parlarà de la crisis estructural del sistema capitalista identificant les qüestions més rellevants i alhora ens intentarà acostar a les pràctiques reals que intenten superar aquesta situació i com ens hi podem implicar dels dels sindicats no alineats.

La propera xerrada serà el proper dissabte 26 de novembre, també a la sala d’actes de l’arxiu comarcal de la Garrotxa i en aquest cas es centrarà en la crisis climàtica i en el moviment “Rebelion científica” i “Ecologista en acción” que aquests dies ha començat a organitzar accions a nivell mundial i on, entre altres, defensen des del món científic, una aturada urgent del model productiu i energètic, i per fer-ho, utilitzen accions directes des de la no violència. En aquesta xerrada intervindran Fernando Valladares, Maria Garcia Pallarés i Javier de la Casa. Des del sindicat, es fa una crida a tota la comunitat científica comarcal per tal de convidar-los a participar d’aquesta trobada.

Aquest cicle pretén posar en valor l’enorme capacitat que tenim les persones per canviar les coses i com, des de l’auto-organització, l’acció i la cooperació, podem dibuixar horitzons molt millors que els que ens han presentat fins al moment i que ens han portat a aquest col·lapse vital.