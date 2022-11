Ensenyament

L’STEI Intersindical participa en el XXI Congrés de la Confederación de Educadores Americanos (CEA) a Panamà els propers dies 16 a 18 de novembre

Durant el Congrés es tractaran assumptes diversos entre els quals destaca la situació de l’educació en el continent americà, amb l’objectiu de donar una resposta des del moviment sindical que serveixi per a garantir el dret a l’educació, la defensa de l’ensenyament com un servei públic i la millora de les condicions laborals de les treballadores i treballadors. També per a avançar cap a una societat més justa i igualitària i la sobirania dels pobles i nacions del continent.

Es planteja que, en l’actual, nou i canviant marc de situació, la CEA haurà de seguir combinant accions de caràcter mundial, continental, regional i nacional, amb l’objectiu principal que s’escolti la veu dels treballadors organitzats, en els espais on es tractin qüestions que hauran d’incidir en la qualitat de vida i en el destí com a pobles, països, regions i continents.

L’STEI col·labora amb la CEA de fa anys i participa en algunes de les reunions periòdiques, així com també en el Consell Consultiu i Assessor. La Confederación de Educadores Americanos és una organització internacional, integrada per organitzacions sindicals i professionals de treballadores i treballadors de l’educació del continent americà que defensen els principis del sindicalisme i la democràcia, els drets humans i la justícia social a les seves nacions; i fan feina per millorar les condicions laborals i de vida dels seus membres i pel desenvolupament de l’educació a través de l’acció sindical.

A més del Congrés de la CEA, hi haurà una reunió del Foro por la Educacion en Iberoamèrica, del qual l’STEI forma part des de la seva constitució. Un espai que agrupa sindicats dels continents americà i europeu, de caire unitari, divers i plural; amb l’objectiu de crear un organisme de coordinació, supervisió, seguiment i proposta sobre la realitat educativa en el continent i compromès amb la lluita per una educació pública, gratuïta i laica al servei dels pobles.

Juntament amb el sindicat de les Illes Balears, a aquestes trobades hi assistiran representants de l’STEPV-Intersindical Valenciana i també de la Confederació d’STEs. Tal com es recull als estatuts, l’STEI pertany al Fòrum Iberoamericà d’Educació i manté relacions amb la CEA.