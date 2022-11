Pressupostos

L’STEI Intersindical demana als grups parlamentaris que es recuperin les quantitats retallades de les retribucions d’aquests darrers anys

Ara que es tramita el Pressupost de la CAIB per al 2023, l’STEI Intersindical ha enviat un escrit als grups parlamentaris demòcrates, demanant-los que reverteixin el que ha estat un episodi negatiu i únic (només ho va aplicar l’Administració autonòmica per al seu personal) de la política retributiva d’aquest govern, que va decidir no fer efectiu l'increment estatal del 2 % (només el va aplicar als triennis) corresponent al 2020, i només va aplicar el 0,9 % corresponent al 2021 sobre el sou base i els triennis.

Per tant, l'apujada del 2022 s’ha fet sobre les quanties de les retribucions complementàries del 2019. Pel que fa al personal laboral i del sector públic instrumental autonòmic, no recupera el 2 % del sou base corresponent al 2020 i no aplicat durant el 2020, 2021 i 2022. Pel que fa al personal funcionari i estatutari, no recupera les minoracions aplicades a un complement durant 2020, 2021 i 2022.

Ambdós col·lectius tampoc recuperen ni el 2 % del 2020 ni el 0,9 % del 2021 sobre les retribucions complementàries Amb un Pressupost per al 2023 expansiu, consideram que es podrien revertir aquestes mesures aplicades el 2020 i el 2021 per a fer efectiva la pujada estatal i no ser l’única administració de l’estat que no ho ha aplicat al seu personal. Un fet que preocupa especialment és que les secretaries generals dels diferents departaments del GOIB comencen a percebre un volum considerable de fuga de talent, perquè molta gent que és a les borses d’interins de la CAIB prefereix fer feina a altres administracions o a empreses privades, on les condicions retributives són millors.