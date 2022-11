25-N

L'Assemblea Vaga Feminista convoca una marxa de torxes de les Terres de l’Ebre a Tortosa

L’Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l’Ebre ha anunciat mobilitzacions per al proper 25 de novembre, Dia contra la violència contra les dones, en una acció davant de la Catedral de Tortosa.

Aquest any, sota el lema “Foc al patriarcat. Contra el terror masclista, autodefensa feminista” el col·lectiu vol posar el focus en com les violències, i en concret el terror sexual, les violències que es donen en l'espai públic i el relat sobre el perill sexual “operen com un sistema de coacció, càstig i disciplinament cap a les dones” ha explicat Selene Alberich, membre de l’assemblea.

Alberich ha denunciat que les punxades en entorns d’oci nocturn,la normalització de discursos misògins a les institucions o l'augment de les violacions grupals, formen part d'una “contraofensiva patriarca” i que és la resposta davant l'avenç del feminisme en la conquesta de drets i “cap a tota una generació de dones que hem pres consciència i sabem que solament enderrocant el patriarcat garantirem una vida digna per a totes les persones”.

Per la seva banda, Marta Sans, membre també de l’assemblea, ha anunciat que l’acte central consistirà en una marxa de torxes no mixta que sortirà de l’esglèsia del Roser de Tortosa a les 18.30h el mateix 25 de novembre. La marxa acabarà amb un acte polític mixte a les 20h a la plaça de l’ajuntament. Sans ha remarcat la importància de que solament participen dones de la marxa “com acte d’empoderament i amb una alta càrrega simbòlica”.

Les feministes han recordat altres actes organitzats per col·lectius que formen part de l’assemblea, com una altra marxa de torxes organitzada per Les Muixes a la Ràpita el 25 de novembre i una concentració a Alcanar organitzada per l’Aixada Lila el 24 de novembre a les 20h.

Finalment, en acabar la roda de premsa, diverses dones han fet una acció a la plaça de la Catedral dibuixant siluetes que representaven les 23 dones assassinades als Països Catalans en el que portem d’any.