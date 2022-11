Catalangate

La comissió d'investigació sobre el programari espia Pegasus (PEGA) del Parlament Europeu ha organitzat aquest matí una audiència centrada en l'ús d'aquest programari a l'Estat espanyol, però no s'ha convidat a cap de les víctimes del Catalangate pertanyents a la societat civil, per fortes pressions d'eurodiputats espanyols.



En aquesta reunió s'ha convidat a un suposat expert, Gregorio Martín, a qui víctimes de Pegasus d'altres països i associacions de drets digitals han qüestionat com a expert convidat. Martín ha qüestionat les anàlisis que Citizenlab i Amnistia Internacional van fer dels telèfons mòbils de les víctimes, entre elles l'expresidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie. Martín ha acabat per declarar que l'Estat espanyol no ha utilitzat Pegasus, però que sorprenentment, s'ha autoacusat .



Sophie In'T Veld, eurodiputada liberal del grup Renew Europe, li ha recriminat que des del Parlament Europeu tenen proves de la possessió de Pegasus per part de l'Estat espanyol, i que si no tenen més informació és perquè les seves autoritats no volen cooperar .



A la mateixa sessió, la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ha refusat contestar cap de les preguntes dels eurodiputats, alguns d'ells víctimes de l'espionatge del Catalangate, emparant-se en la llei de secrets oficials. Davant aquesta negativa, el president de la comissió PEGA, Jeroen Lenaers, ha indicat que "No és gaire satisfactori que no s'hagi donat resposta immediatament".



Per donar veu a les víctimes de la societat civil, els grups dels Verds/ALE i The Left del Parlament Europeu han organitzat un acte alternatiu amb presència d'aquestes víctimes entre elles membres de l'Assemblea la majoria de les quals només se les ha espiades pel seu suport a la independència de Catalunya d'una manera pacífica i democràtica.L'expresidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie i l'exsecretària nacional Sònia Urpí han representat a l'entitat durant l'acte.



Paluzie ha relatat el seu cas a l'audiència, i ha rebatut l'afirmació de Martín, indicant que les anàlisis del seu terminal que van detectar la infecció de Pegasus estaven validades per Citizen Lab, Amnesty Tech i un pèrit judicial. Paluzie també ha afirmat que tenim l'esperança que aquesta comissió d'investigació del Parlament Europeu denunciï adequadament aquests abusos als drets humans. Busquem la reparació i un compromís clar de les autoritats espanyoles per aturar aquestes pràctiques contra la dissidència política .



Des de l'Assemblea també s'ha denunciat com el fet que l'Estat espanyol, el membre de la UE amb més víctimes pel programari espia Pegasus, no s'inclogués entre les visites de país realitzades per la comissió d'investigació PEGA.



Recordem que les víctimes del Catalangate no només son polítics i activistes, sinó també els seus familiars i advocats, que han patit atacs sense que cap d'ells hagi rebut una acusació oficial per part dels tribunals espanyols. Això representa una vulneració dels drets fonamentals de llibertat d'expressió, a la intimitat, i al secret.



L'Assemblea treballa per a què s'acabi declarant i sostenint la independència a partir de majories democràtiques i des de la no-violència. Des de l'Assemblea coneixem els riscos que comporta el nostre activisme, i no ens fem enrere. Constatem el que ja sabíem i que no ens aturarem perquè tot això ens dona més força per seguir.