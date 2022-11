17-A

L'ANC denuncia a Brussel·les que els atemptats de Catalunya del 2017 no s'han investigat adequadament

L'Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República, un acte que havia estat cancel·lat pel govern català, i que les dues entitats van fer el necessari per mantenir.La conferènciava tenir lloc ahir a Brussel·les, amb una introducció de la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, el vicepresident del Consell, Antoni Comín, amb les ponències de Jaume Alonso-Cuevillas, catedràtic de Dret Processal i advocat de les víctimes de l'atemptat terrorista, i Nico Krisch, professor de Dret Internacional. Xavier Martínez, pare del menor de 3 anys que va morir durant el 17-A, i la seva filla, també van assistir a l'acte en qualitat de víctimes.La presidenta de l'Assemblea,sobre totes les incògnites vinculades als atemptats de l'agost de 2017, i revelin la veritat, d'una vegada per totes.". El 2022, l'excomissari de la policia espanyola,, va insinuar que el Servei Nacional d'Intel·ligència espanyol, que tenia com a confident l'imam,Segons ell, les autoritats van aprofitar l'atac per perjudicar l'independentisme els dies previs al referèndum d'independència de l'1 d'octubre.Jaume Alonso-Cuevillas-condemnava- "els serveis secrets espanyols tenien algunes responsabilitats. El cap de la cèl·lula gihadista era molt conegut com a imam, i els serveis secrets sabien d'ell. És difícil creure que no estiguessin al corrent d'aquests atacs terroristes".És per això que cal una investigació adequada per aclarir aquestes incògnites, les víctimes i la societat mereixen saber què va passar. "El dret a la veritat és un dret tant col·lectiu com individual", va argumentarL'Estat espanyol té una responsabilitat amb les víctimes, però. El fet que moltes de les víctimes de la tragèdia fossin estrangeresLa conferència d'ahir va ser possible, que van fer tot el que estava a les seves mans perquè tingués lloc fins i tot després que el govern català el cancel·lés.