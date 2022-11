Privatització de l'espai públic

Entitats veïnals de Barcelona demanen explicacions sobre la cessió d'un solar públic del 22@ a la Cambra de Comerç de Barcelona qualificat d'equipament.

- En una situació en què cal revisar la necessitat d'equipaments per al barri i on concretament l'AV Diagonal Mar reclama des de fa anys un Casal de Gent Gran, destinar un espai públic com a seu d'una corporació empresarial no sembla el més indicat.



- Segons les declaracions en roda de premsa de la presidenta de la Cambra, Mònica Roca, l'Ajuntament els cedirà durant 85 anys i amb dret a comprar el solar públic de la Diagonal cantonada Selva de Mar per fer-hi un gratacel de 21 plantes. Calculen que amortitzaran la inversió en deu anys. L'acord amb l'Ajuntament té origen el 2006, amb l'alcalde Joan Clos.



- L'Ajuntament es compromet a ocupar durant 35 anys 13 de les plantes per ubicar-hi els departaments d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Volem conèixer el protocol signat i la relació contractual i servituds econòmiques que comporta l'ús d'unes oficines que no seran de propietat municipal, però sí que estaran en sòl municipal. Fonts periodístiques indiquen que aquest lloguer suposarà 3,8 milions anuals a les arques públiques. No sembla que aquesta actuació vagi en la direcció de guanyar patrimoni municipal per reduir la important despesa en lloguer corrent que afronta l'Ajuntament, tal com s'ha fet en altres indrets de la ciutat, com la Model, Via Laietana o Can Batlló.



- I què passa amb la resta de les plantes? Que en un solar públic amb qualificació de 7B (Equipaments comunitaris i de proximitat de nova creació) es pugui fer negoci immobiliari llogant oficines no és admissible i en dubtem de la legalitat. A més, l’alçada de 21 plantes és excessiva.



- La doble operació econòmica de la Cambra, que posarà la seva actual seu al mercat immobiliari i que, per altra banda, traurà beneficis del lloguer de les oficines del nou edifici, indica que efectivament la Cambra de Comerç té excel·lència en fer negoci, però zero vocació de servei públic.



Davant de tot això estem estupefactes per la nul·la informació que el Districte i l'Ajuntament han donat al veïnat sobre aquesta operació. Exigim saber-ne tots els detalls, malgrat que sembla de molt difícil justificació i un escàndol en tota regla la privatització "de facto" d'un sòl públic. És senzill d'entendre que allò correcte seria que l'Ajuntament fos el promotor d'aquest edifici per poder ubicar-hi les seves oficines i els equipaments de proximitat que el barri necessita.