Mobilitat

Dolors Sabater rep al Parlament la reivindicació de la Taula de la Mobilitat de la FAVB per la garantia del perllongament de la L1

Dolors Sabater ha rebut avui al Parlament la Taula de Mobilitat de la FAVB de Badalona, acompanyada de la diputada de la CUP-Guanyem, Montserrat Vinyets, i dels regidors de Guanyem Badalona, Nora San Sebastián i Toni Flores, per abordar la reivindicació del perllongament de la L1 de metro.

Aquest perllongament, que ha de connectar la L1 i la L2, des de la parada de Fondo fins a Pompeu Fabra, amb noves estacions de metro a Montigalà, Lloreda, Bufalà i l'Estació de Rodalies, és un projecte que el govern de Badalona va reprendre l'octubre del 2017 amb Sabater al capdavant, després de gairebé 10 anys aturat pels governs de Serra (PSC) i Albiol (PP). Amb Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en aquell moment, es va presentar aquest projecte donat l'alt consens dins l'Ajuntament de Badalona que, per primer cop, també compta amb el suport de l'alcaldessa, sempre necessari perquè Territori impulsi qualsevol projecte.

Els governs posteriors a la moció de censura a Sabater no han estat capaços que la Generalitat mantingués el compromís i la confiança per executar el projecte del perllongament. Després de l’anunci de Puigneró sobre l’enrederiment de l’inici de les obres, Guanyem ha convidat al Parlament la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona per refermar el compromís de l'organització amb el projecte i la reivindicació que la FAVB està liderant. Així mateix, Guanyem Badalona es sumar a la declaració institucional proposada per la FAVB, on s'emplaçava al Govern de la Generalitat a posicionar-se en relació a les notícies aparegudes als mitjans de comunicació que anunciaven un retard en els terminis.

Nora San Sebastián i Toni Flores han informat a la Taula de Mobilitat FAVB que compten amb el suport de Guanyem Badalona per reivindicar que es replantegi el PDI per incloure una parada a Can Ruti. San Sebastián, portaveu de Guanyem Badalona, ha destacat la importància de "garantir el transport públic d'alta capacitat fins a Can Ruti donat el seu enorme volum d'activitat", sigui en el format que sigui.

Montserrat Vinyets, diputada de la CUP-Guanyem responsable de l'àmbit de territori, ha traslladat a la Taula de Mobilitat FAVB que la CUP-Guanyem impulsarà una proposta de resolució amb la resta de grups parlamentaris per presentar-la a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament de Catalunya. Aquesta proposta de resolució inclourà les principals demandes de la Taula de Mobilitat FAVB, amb terminis concrets que haurà de complir el Govern de la Generalitat.