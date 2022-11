Tsunami

Centenars de persones commemoren el 3r aniversari del tall del Tsunami a la Jonquera

Després de tres anys investigant-los, el jutge va acordar d’arxivar la investigació. Ara, la fiscalia ha presentat un recurs que, segons l’Alerta Solidària, té un rerefons polític, del qual Vilaweb se n'ha fet ressó.

Gaiarebé més de tres-centes persones s'han manifestat aquest dissabte entre el Pertús (Vallespir) i la Jonquera, a peu i en marxar lenta els sis quilòmetres que uneixen els dos municipis per l'N-II. L'acte, que ha provocat retencions de vehicles durant més d'una hora, s'ha fet coincidint amb el tercer aniversari del tall a l'AP-7 després de la sentència del procés. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària ha manifestat que s'ha fet per "homenatjar els investigats" pels talls de carreteres a tot Catalunya la tardor del 2019. En concret, van ser un total de 380 persones de les quals encara n'hi ha 49 que tenen les causes obertes.

A l'inici i al final del trajecte, han parlat la Júlia i l'Ylènia (dues de les 200 investigades pel tall de l'AP-7 a la Jonquera fa tres anys), la Sane (pendent del judici pel tall de l'AP-7 a Sant Celoni (Vallès Oriental) l'octubre del 2019) i la Carla Costa (pendent de judici per les protestes postsentència). Totes han agraït el suport dels assistents als seus casos.