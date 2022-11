Ensenyament

Celebració del 1r ple de la Federació de la CGT ensenyament a Reus

Aquest dissabte 19 de novembre, la CGT de Reus rebrà les delegacions de tots els sindicats i nuclis d’ensenyament de CGT Catalunya per celebrar el 1r Ple Ordinari de la Federació d’Ensenyament amb el lema “Educació combativa per construir un nou món”

La CGT és un sindicat on es prenen les decisions de forma assembleària. En aquest sentit, en el sí del Ple, que és el màxim òrgan de decisió i se celebra cada dos anys, es debat sobre el pronunciament de les assemblees sobre els temes que s’han establert, i que afecten a tots els sectors d’Ensenyament, l’educació pública no universitària, universitats, sector social, lleure i bressol. Els acords finals són els que marcaran tant el funcionament com la manera de treballar dels sindicats i nuclis que conformen la Federació.

En aquest primer ple, els temes que s’han incorporat i sobre els que es prendran decisions són els estatuts de l’organització, l’acció sindical, l’organització, caixes de resistència, vagues, educació i transformació social, horitzontalitat, feminismes, coordinadores sectorials i molts més.

Des de la CGT entenem el sindicalisme com l’organització conjunta de les treballadores per fer front comú contra les injustícies, i en aquests moment sobretot, per fer de contrapoder contra les urpes neoliberals que ara mateix volen controlar les polítiques educatives del nostre país, per això prioritzem espais de debat per organitzar la resposta i aturar totes aquelles polítiques que cada vegada exclouen més persones d’un sistema educatiu públic i de qualitat.

L’espai on es celebrarà el Ple és la sala d’Actes de l’Antic Hospital, i començarà a les 9 del matí amb la recollida de les acreditacions de les persones assistents. A les 9.30 hi haurà l’acte d’inauguració i s’iniciarà del debat que es preveu que duri tot el dia.

Per al diumenge hi ha prevista una activitat cultural per a les persones assistents