Finançament

Xerrada-debat a Elx, sobre l'infrafinançament, el deute il·legítim i els serveis socials al País Valencià

Amb el títol "Quin País Valencià volem? Infrafinançament, deute il·legítim, serveis socials", La Crida pel Finançament, Decidim!, i Marea Blanca Comarques del Sud participen en una xerrada-debat al Casal Jaume I d'Elx el dijous 20 d'octubre. En aquesta xerrada organitzada per les entitats Des de Baix-Attac PV i Acció Cultural del País Valencià, es tractaran qüestions històriques que condicionen la vida de valencians i valencianes, com ara, la manca d'un finançament just i d'inversions concordes a les nostres necessitats per part de l'Estat espanyol, contribuint en bona part a l'acumulació d'un deute (en la seua majoria) il·legítim agreujat en les darreres dècades per la crisi capitalista i pels governs del PP en especial.

Deute que ja suposa la segona partida en despesa per part de la Generalitat, només per darrere de la de sanitat. Tot plegat amb una repercussió directa en les nostres condicions materials de vida i en la qualitat dels serveis públics, com ara el sistema de serveis socials i d'atenció a la dependència.

Any rere any els pressupostos generals de l'Estat discriminen al País Valencià i ja és sabut que per al 2023, aquesta discriminació es farà encara més palesa a les comarques del sud contribuint al nostre progressiu empobriment (https://www.diarilaveu.cat/noticia/10149/alacant-sindigna-amb-el-repartiment-pressupostari-mes-perjudicial-de-la-historia).

A la taula es comptarà amb Toni Infante, portaveu de la plataforma Crida pel Finançament, una plataforma d'entitats sindicals, polítiques i socials, pionera en la denúncia de l'infrafinançament i espoli històric que patim per part de l'Estat i en reivindicar la lluita i la mobilització sostinguda de la societat com a eines necessàries per a eixir de l'atzucac. Manel Girón, membre de Decidim! i uns dels autors del llibre "Anatomia d'un deute il·legítim: el cas del País Valencià" (2022, Edicions del 1979) i Toñi Molina, treballadora social amb llarga experiència en salut mental i membre de Marea Blanca Comarques del Sud. Tonyi Macià de Des de Baix-Attac PV s'encarregarà de la presentació i moderació de la taula.

Fem una crida a assistir a la xerrada i debat posterior per trobar propostes i alternatives a aquest greuge en clau de país.