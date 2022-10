Repressió

Tres afiliats de la COS declaren a jutjats per la seva militància sindical

Tres membres de la Sectorial de Veterinària de la COS, sindicat de l’Esquerra Independentista, han estat citats a declarar per la seva militància laboral. Els 3 afiliats han denunciat ser víctimes de repressió sindical per part de l’empresa clínica veterinària Anicura Vetamic de Cambrils, que els acusa sense proves.

La sectorial ha denunciat que, l’any 2020, l’empresa va exercir assetjament laboral continuat contra una treballadora arran que aquesta hagués demanat conciliació familiar. La treballadora, que a més a més es trobava en situació de contractació irregular, va dur el seu cas a la Coordinadora Obrera Sindical.

“Tot i haver insistit repetidament, Anicura Vetamic es va negar a parlar de la situació amb nosaltres en tot moment”, ha denunciat el sindicat. La COS ha exclamat que, malgrat que els fets van ser denunciats segons el procediment legal, les traves burocràtiques i la nul·la implicació del sistema judicial en la defensa dels drets de les treballadores van fer que la situació seguís encallada un any més tard, encara pendent de la resolució d'Inspecció del Treball.

“Durant aquest procés, els gerents de l'empresa Vetamic van denunciar 3 membres del nostre sindicat, amb noms i cognoms, alguns dels quals coneixien personalment, per un delicte de danys”, ha criticat la COS. Els tres sindicalistes han asseverat que l’empresa no té proves per a sustentar la denúncia. Els militants han assegurat que són un boc expiatori i la punta de l’iceberg d’un nou cas de repressió sindical que va començar ja fa més d'un any quan els responsables de la clínica van trucar als seus centres de treball per a coaccionar-les a elles i als seus caps. “L’únic objectiu que tenen és impedir que ens seguim organitzant i lluitant en defensa de les treballadores” han denunciat. La COS ha afegit que es tracta, de nou, de la persecució política que tant han patit d’altres membres de l'Esquerra Independentista.

“Seguirem defensant el dret a un treball digne”, han exclamat les militants sindicals. Alerta Solidària, la COS i La solidaritat no és delicte han recordat que estaran sempre al costat de les que lluiten.