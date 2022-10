Segueix apostant per la participació col·lectiva i la democràcia popular en els pressupostos de l’any 2023

La participació ciutadana és una eina de treball i un principi bàsic de la pràctica democràtica. És per això que, a la CUP de Berga, defensem fermament que cal construir instruments i garanties democràtiques a través d’estructures que estiguin pensades en clau de democràcia directa i popular. Cal, per tant, obrir les portes de l’Ajuntament a la participació ciutadana i que enlloc de restringir les decisions a despatxos tancats, siguin els veïns i veïnes de la ciutat qui pugui decidir on fer determinades inversions.

Encara ens queda camí per recórrer, però aquest és un eix innegociable que potenciem des del 2015 i que seguirem ampliant i enfortint amb diferents mecanismes gestionats a través del reglament de participació que vam crear. Entre ells, les assembles de barri o els pressupostos participatius, que obrim per quart any consecutiu a la ciutadania amb una partida de 35.000€ a destinar tant en propostes d’inversió (amb un màxim de 20.000€) com de programació cultural (amb un màxim de 10.000€). També donarem continuïtat al pressupost participatiu juvenil, adreçat a joves de 12 a 15 anys, que s’organitzarà a través dels centres educatius de la ciutat i que tindrà una partida de 5.000€ que es podran destinar tant a propostes d’inversió com de programació cultural.

L’actual manera d’entendre la democràcia i la forma d’exercir la política han provocat un allunyament paulatí dels ciutadans vers les institucions. I els ajuntaments, com a institució més propera als ciutadans, tenen una gran oportunitat i responsabilitat en aquest sentit. Entenem, doncs, que per progressar en la qualitat democràtica del nostre municipi i de la societat en general cal plantejar la possibilitat d’anar més enllà de delegar la responsabilitat als grups municipals, legítimament escollits i representats, amb el nostre vot cada quatre anys.

És per això que entenem que per tal d'aprofundir en la pràctica de la democràcia i implicar la ciutadania en els afers locals cal impulsar i dotar l'Ajuntament d’eines de participació ciutadana com aquesta en la política municipal. La participació i la implicació de la ciutadania en els afers públics permet aprofundir i dignificar la democràcia i en l’àmbit local hauria d’esdevenir l’eina que possibiliti decidir quina és la ciutat que volem.

En un moment on l’exigència popular ha de ser més ferma que mai per garantir la qualitat democràtica i on la dinàmica general és que els centres de decisió siguin cada vegada més opacs i estiguin cada cop més allunyats de la població, volem mantenir la nostra aposta per la participació col·lectiva i retornar la capacitat de debat i de decisió a la nostra ciutat.