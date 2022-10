Protesten per l'extracció d'alzines a Sant Feliu de Buixalleu

Veïns de Can Cadell a Sant Feliu de Buixalleu (La Selva) es mobilitzen contra la tala d’un bosc d’alzines

Veïns de la urbanització Can Cadell (Sant Feliu de Buixalleu, La Selva) estan portant a terme diverses accions de protesta per l'extracció d'alzines d'un espai boscós d'aquesta zona del municipi. Segons informa la Coordinadora de salvagurada del Montseny al seu web:

"De la manera més indiscriminada, el dilluns dia 10 d’octubre s’iniciava la tala rasa del bosc existent entre la urbanització de Can Cadell i Cal Manso, al municipi de Sant Feliu de Buixalleu.

El veïnat, en veure aquesta actuació tan agressiva s’ha mobilitzat de manera immediata protestant contra la tala i reunint-se amb l’Alcalde Josep Roquet, per demanar-li comptes d’aquesta estassada, que ha quedat aturada avui eventualment.

Aparentment, aquesta acció estaria promoguda per Cultius Ponç, empresa prou coneguda per la seva relació amb el negoci de les oliveres del Montsià, que ja ha estat tractada anteriorment per diversos mitjans de comunicació i en aquesta mateixa pàgina web.

A data d’avui l’Ajuntament no ha respost sobre si la tala disposa d’un Pla de Gestió i Millora Forestal concedit pel Centre de la Propietat Forestal, ni tampoc si l’empresa promotora de la tala és la propietària d’aquestes parcel·les o no. De la mateixa manera, es desconeix si l’ajuntament ha donat permís d’obres per a permetre l’ús de maquinària pesant com la que es va utilitzar ahir per arrencar alguns arbres.

Sobre tots aquests aspectes, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) ha presentat una instància-sol·licitud a l’Ajuntament en la qual es demana tota la documentació relacionada amb aquest assumpte. D’altra banda, la CSM dona suport a les veïnes i veïns de Can Cadell en la seva lluita per a evitar aquest espoli injustificat."