Per la independència

Commemoració dels 10 anys de l'ANC

Reproduïm més avall el missatge de qui va ser el primer vicepresident de l’entitat, Carles Castellanos, que recull l’esperit d’aquest acte emotiu de recordança i d’encoratjament.

Dissabte passat (22.10.22) ha tingut lloc un acte intern organitzat pels diferents membres del Secretariat Nacional de l’ANC, en commemoració dels 10 anys de l’entitat.

S’hi va projectar un vídeo recopilatori que va fer reviure els episodis i els fets més remarcables d’aquesta efemèride i es van pronunciar diferents parlaments per part de membres de la presidència (presidentes i vicepresidents) evocant aquesta breu però intensíssima història. Reproduïm més avall el missatge de qui va ser el primer vicepresident de l’entitat que recull l’esperit d’aquest acte emotiu de recordança i d’encoratjament:

Bon dia a tothom,

M’hauria agradat ser avui aquí amb vosaltres però m’ha estat del tot impossible.

I per això he demanat de poder fer-hi arribar unes paraules breus.

Jo vaig ser el primer vicepresident de l’ANC i me’n sento molt orgullós. Jo, que ho he viscut des de dins, com la majoria de vosaltres, sé l’esforç important que demana fer feina a l’ANC en tasques d’abast nacional, una activitat totalment desinteressada i molt difícil perquè ens hi hem compromès sense manual d’instruccions per a poder gestionar la complexitat, aprenent-ne dia rere dia.

I hem fet (heu fet) tan bona feina que avui recordem que fa 10 anys que la nostra organització va ser creada i avui és el referent indiscutible de l’independentisme cívic, popular i compromès que ha estat capaç d’agrupar, entre un mar de confusions i rendicions, tota la gent que sap que cal anar-hi, anar-hi i anar-hi sense defallir.

Ens retrobarem en la lluita.

Llarga vida, doncs, a la nostra Assemblea !

Visca l’Asemblea Nacional Catalana !

Per la Independència i la República Catalana !

Visca la Terra !

Carles Castellanos i Llorenç, vicepresident de l’ANC en el primer mandat 2012-2013"