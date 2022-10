Català

Neix SAGA, un saló del gaming que vol ser el referent del món dels videojocs als territoris de parla catalana

Plataforma per la Llengua impulsa, per primera vegada, un saló del gaming que vol ser el referent d'aquest sector als territoris de parla catalana. Es diu SAGA i se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 de desembre al recinte de La Farga de l'Hospitalet. El saló inclourà una zona firal amb les últimes novetats del món dels videojocs; oferirà un espai perquè, qui ho vulgui, pugui jugar fins a 36 hores amb els seus amics; permetrà enfrontar-se a alguns dels millors videojugadors del panorama català, i programarà competicions de primer nivell que seran retransmeses en català. A més, en el marc del saló, també es lliuraran els Premis SAGA als millors videojocs en la nostra llengua. Les entrades ja es poden comprar a través del web i hi ha l'opció de comprar-ne per a tot el cap de setmana o només per a un dels dos dies, a més de l'entrada especial que permet instal·lar l'ordinador personal a l'espai de joc i participar en els campionats.

La iniciativa neix per ser el punt de trobada de les empreses creadores de videojocs, les comunitats de jugadors, els treballadors del sector, els centres formatius i les institucions públiques, i vol agafar el relleu de NiceOne, una fira de videojocs i esports electrònics que es va deixar de fer el 2019. Catalunya concentra el 50 % de la facturació d'aquest sector a l'Estat espanyol i, tanmateix, la presència del català en aquest món continua sent força residual. Plataforma per la Llengua assumeix el repte d'impulsar una fira que sigui un referent per a aquest sector econòmic tan important, amb l'objectiu de potenciar la llengua als videojocs i donar visibilitat a les competicions, les retransmissions de partides i els jocs en català.

Un dels plats forts de SAGA seran les competicions entre els millors equips que participen en els campionats dels videojocs League of Legends (LOL) i Valorant, que organitza de manera regular Gamesports Electrònics. En aquestes competicions, que es diuen LlOP, els jugadors han d'interactuar en català amb el públic i les retransmissions a través de Twitch es fan en català. Gràcies a l'acord amb Gamesports Electrònics, en el marc de SAGA s'organitzarà un torneig de les estrelles amb els millors equips de la competició de LOL que servirà també per presentar els equips de la nova temporada, que començarà el gener del 2023. A més, pel que fa a Valorant, gràcies a aquest acord, se celebraran a SAGA les semifinals i la final de la competició LlOP d'aquest videojoc.

Dissabte es faran les semifinals del Valorant i els quarts de final del League of Legends, i diumenge, la final del Valorant i les semifinals i la final del League of Legends. Tots els assistents podran seguir les competicions en directe i podran accedir a un punt de trobada amb els videojugadors quan no estiguin competint. En aquest espai, els assistents també podran enfrontar-se als millors jugadors de tots els equips.

Per als més apassionats, s'habilitarà una zona, l'espai LAN, perquè puguin jugar fins a 36 hores a jocs tan diversos com el Legends of Runaterra, el Team Fight Tactics, el FIFA, el Warzone, el Magic the Gathering, el Hearthstone, el Full Guys, el Fortnite o els mateixos League of Legends i Valorant. Per accedir a aquesta zona caldrà pagar l'entrada específica que hi permet entrar, i els assistents podran instal·lar el seu ordinador o consola en una taula amb fibra òptica de 600 MB i tres punts de llum.

Pel que fa a l'espai firal, hi haurà estands d'empreses de videojocs i realitat virtual, centres formatius i comunitats de jugadors en català. Els assistents podran comprar-hi videojocs i provar-ne, i les empreses podran presentar-hi les novetats que llançaran al mercat amb versió en llengua catalana. En el marc de SAGA, també es preveu que s'organitzin tallers i conferències relacionats amb el món dels videojocs.

Un altre dels plats forts del saló és el lliurament dels primers Premis SAGA als millors videojocs en català. En total, seran sis guardons i reconeixeran els videojocs amb la millor narrativa, el millor art visual, la millor banda sonora i la millor jugabilitat, així com el millor videojoc triat pel públic i el millor videojoc de l'any triat pel jurat. Les empreses que ho vulguin poden presentar-s'hi a través d'aquest formulari del web, i només es tindran en compte els jocs que tinguin el català al menú d'idiomes en una versió acabada i que l'hagin incorporat entre el primer de novembre de 2021 i el 31 d'octubre del 2022. S'hi accepten, per tant, jocs més antics, sempre que hagin incorporat el català en aquest període. L'entrega de premis i les competicions del League of Legends i el Valorant es podran seguir també a través del canal de Twitch de SAGA i del canal de YouTube de Plataforma per la Llengua.