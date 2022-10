Pensions

Milers de persones reclamen a Madrid uns salaris i unes pensions dignes

Les plataformes i moviments de pensionistes dels diferents Pobles i Comunitats de l'Estat convocants de la manifestació a Madrid el 15 d'octubre, volen manifestar la seva satisfacció per l'èxit de participació que ha tingut.

Aconseguint congregar a 50.000 persones, en defensa de la pujada de salaris i pensions amb l'IPC real, per l'eliminació de la bretxa de gènere en salaris i pensions, per unes pensions mínimes dignes, per la realització d'una vegada, de l'auditoria als comptes de la Seguretat Social compromesa per Llei, contra la privatització del Sistema Públic de Pensions i en defensa de tots els serveis públics.

Reivindicacions que es veuen recolzades amb la recollida de mes de 250.000 signatures que seran lliurades en Les Corts, juntament amb la demanda a les formacions polítiques que les componen, d'habilitar un mecanisme que compensi la pèrdua del poder adquisitiva de les pensions que d’aquesta produint en 2021 i 2022.

El 15 d'octubre ha estat un pas molt important cap a la consecució de les reivindicacions per les quals ens hem manifestada, que tendra continuïtat amb la mobilització general que realitzarem el 19 de novembre als Pobles i Comunitats de l'Estat, al costat de treballadores i treballadors i a quantes organitzacions socials i sindicals que comparteixin aquests objectius.

En aquests moments volem agrair a tots els moviments socials, a treballadores i treballadors, a organitzacions sindicals, etc. de l'Estat, el suport que hem rebut.

També a les organitzacions de defensa de les pensions públiques i sindicals internacionals, que ens han comunicada el seu suport.

S’ha remarcat el valor i reconeixement, a l'esforç de les dones i homes pensionistes que han vingut marxant durant quinze dies des del País Valencià, per a culminar en la manifestació de Madrid. I a totes les persones de les Plataformes i Coordinadores de pensionistes dels diferents punts de l'Estat, com Canàries, Illes Balears, etc. que per problemes geogràfics no han pogut acudir, però que de manera coordinada, a la mateixa hora s'estaven concentrant i mobilitzant als carrers i places de les seves localitats.