Les averies i la catalanofòbia es repeteixen un cop més a la línia R11 d'Adif

En l'incident d'avui les mostres de catalanofòbia dels empleats dels ferrocarrils s'han repetit (com passa regularment) quan a l'estació de Sant Celoni un maquinista del tren (que a les 16 hores estava aturat a la via 4) ha dit a un passatger 'no te entiendo' quan se li ha preguntat si el tren anava en 'direcció a Girona'. El passatger sorprès ha repetit 'Girona' i el maquinista ha tornat a contetstar 'no te entiendo'.

La circulació de trens ha estat interrompuda des de les 14 de la tarda a Caldes de Malavella per una incidència fet que ha provocat que no circulessin trens amb normalitat des de Sant Andreu fins a Figueres (els trens finalitzaven el recorregut a Sant Celoni). És l'enèsim incident a la línia R11 que a a la tarda encara no s'havia solucionat segons informava (en castellà) la web de Rodalies de la Generalitat tot i que finalment s'ha restablert el servei amb retards a les 15.15h. Els passatgers que volguessin anar de Sant Andreu Comtal a Girona (o a Figueres) i que a les 14h hagin anat a buscar el tren s'han trobat que fins les 15.15h no han pogut pujar al tren i que a les 16h els han fet baixar a Sant Celoni d'on no ha sortit un altre tren en direcció nord fins a les 16.30h. Convertint un viatge que normalment dura una hora i pico en una odissea que ha durat 3 hores i pico.

La majoria d'incidències de la línia R11 són a l'estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal de Barcelona que s'ha convertit en origen i final de les línies R2 Nord i R11, cosa que ha multiplicat el nombre de viatgers que pugen i baixen dels trens (que s'estan queixant molt dels canvis que comporta). Les queixes se centren en la poca informació disponible, que els trens van molt plens i,en la durada dels trajectes, que ara és més llarga. A més a més els agents de seguretat (que sempre es dirigeixen en espanyol als usuaris) no deixen seure a les escales als passatgers que han d'esperar hores drets ja que a l'estació de Sant Andreu no hi ha bancs i sovint està col·lapsada per un gran número de passatgers.

