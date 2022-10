La Plataforma per la Llengua aconsegueix que Triodos Bank comenci a incloure el català en les seves comunicacions

Plataforma per la Llengua ha aconseguit que Triodos Bank comenci a incloure el català a les xarxes socials i a la revista corporativa, i publiqui, per primer cop, els informes semestral i anual en la nostra llengua. L'ONG del català s'hi va posar en contacte ara fa un any i mig, després de rebre diverses queixes d'usuaris en relació amb les polítiques lingüístiques de l'empresa, i des d'aleshores hi ha treballat per tal que la llengua hi sigui cada dia més present. A hores d'ara, l'entitat ja té el compromís de la banca perquè el 2023 tant el web com l'atenció telefònica incorporin el català.

Triodos Bank, amb seu als Països Baixos, és un dels principals referents de la banca ètica a Europa i és present a Catalunya des del 2006, quan va obrir la primera oficina a Barcelona, després d'haver-ne obert una dos anys abans a Madrid. Actualment, a més de l'oficina de la capital catalana, en l'àmbit del domini lingüístic, l'entitat també és present, físicament, a Palma, València i Girona.

Tot i que fins ara l'entitat ja oferia en català el servei de banca en línia i incloïa la llengua en l'atenció i la documentació legal que es proporcionava en aquestes oficines físiques, el castellà era l'única llengua que es tenia en compte en la comunicació corporativa a través de les xarxes, el web, la revista i els informes, i també en l'atenció telefònica.

Des d'aquest estiu, però, ja es poden veure les primeres piulades en català al compte de Twitter corporatiu, ja s'ha publicat algun contingut en català a la revista digital i ja estan disponibles, en català, l'Informe Anual 2021 i l'Informe Semestral del 2022. De moment, es tracta d'un avenç petit, però que és significatiu del canvi de tendència de la banca, que justament ara fa uns dies, amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, va publicar un article en català al web reivindicant la importància social, econòmica i cultural de les llengües, i fent una crida a evitar la desaparició dels idiomes menys parlats.

Per bé que les polítiques lingüístiques de Triodos són lluny encara de ser exemplars i que l'empresa continua sense garantir els drets lingüístics dels clients en l'atenció telefònica, Plataforma per la Llengua valora el canvi de tendència de la banca i vetllarà perquè compleixi el seu compromís i incorpori el català al web i a l'atenció telefònica aquest 2023. En el cas de l'atenció telefònica, el compromís de Triodos és crear un número propi per a la gent que vol ser atesa en català i, pel que fa a la pàgina web, l'empresa vol tenir una versió íntegrament en català, encara que, per fer-ho, primer ha de comptar amb l'autorització dels serveis centrals dels Països Baixos.

El català, una obligació legal i una qüestió de respecte i responsabilitat social

L'entitat recorda que, segons el Codi de consum de Catalunya, les empreses tenen l'obligació legal de tenir en català les condicions d'ús del web, així com els preus, si és que n'hi ha, i que han de garantir que els consumidors puguin ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin, una obligació que també fixa l'article 32 de la llei 1/1998, de Política lingüística.

Pel que fa a la inclusió del català a la pàgina web, per bé que les empreses no hi estiguin obligades legalment, Plataforma per la Llengua considera que es tracta d'una qüestió de respecte cap als clients i la comunitat local. L'entitat defensa que aquesta consideració és bàsica en la responsabilitat social corporativa de les empreses i recorda que el català no només és una llengua europea mitjana amb més de 10 milions de parlants, sinó que, als territoris en què aquesta llengua és pròpia, a més d'oficial, els seus parlants han de ser tractats amb la mateixa dignitat que les altres comunitats lingüístiques a les quals Triodos ofereix els seus béns i serveis.

L'ONG del català lamenta que hagin hagut de passar gairebé setze anys des que l'empresa es va instal·lar a Catalunya per decidir, finalment, apostar pel català, i creu que una banca que es considera ètica no pot vulnerar els drets lingüístics dels seus clients. Per això, l'entitat celebra el canvi de rumb de Triodos i anima la resta d'entitats financeres a seguir-ne els passos, perquè, encara que els grans bancs hagin anat incorporant el català, encara són moltes les entitats que no el tenen present al web ni, encara menys, a l'atenció telefònica.