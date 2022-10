lluita institucional

LA CUP Tortosa acusa al PSC de falta d'honestedat i fa una valoració negativa del seu pas pel govern amb Junts

Este matí en roda de premsa, la CUP Tortosa ha fet un balanç del pas pel PSC pel govern de coalició amb Junts. Selene Alberich, militant i membre de l’assemblea, ha tornat a acusar al PSC de fer de “falca de la dreta Tortosina” i haver hipotecat un possible canvi de govern de “caire més progressista”. La cupaire ha valorat que el PSC no ha pogut implementar un programa de polítiques d’esquerres degut al seu pacte amb Junts per Tortosa i ha taxat de falta d’honestedat els arguments que van donar els socialistes per justificar la seva sortida del govern. “El que hauria estat honest hagués sigut dir que sortien del govern per no poder implementar el seu programa i no pas perquè havien assolit objectius. I com no han fet això, el que creiem és que es tracta més aviat d’un càlcul electoralista de cara a les eleccions del 2023.” ha sentenciat Alberich.

D’altra banda, els anticapitalistes han fet valoració de la renúncia a l’acta de regidor d’Enric Roig, i han dit que “ha marxat tard i ho hagués hagut de fer molt abans”. En aquest sentit, han acusat a Roig d’haver desatés les seves funcions des del mes de maig mentre percebia un sou de més de 50.000€. “Era evident el trencament entre ell i el seu grup municipal, i la falta d’acció política de les seves regidories” ha explicat Alberich. Pel que fa a les seves funcions al càrrec de la regidoria d’urbanime, Alberich ha acusat Roig i el PSC de no “haver fet res per millorar l’accés a un habitatge digne per a les tortosines i tortosins”. La cupaire ha

denunciat que Tortosa encara no té un cens d’habitatges buits, que l’ajuntament no ha sancionat a cap gran tenidor, que s’han promogut els pisos turístics i que es van perdre 15.000€ en subvencions de la Diputació de Tarragona per la rehabilitació de pisos per falta d’execució, entre altres coses.