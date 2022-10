Festa Major

La CUP Piera qualifica la Festa Major de "vergonyosa"

Actuacions com bolets, faltes de respecte cap a les entitats, greus mancances organitzatives i un llarg etcètera que han fet que aquesta Festa Major hagi estat vergonyosa.

La CUP de Piera puntualitza que "entenem la Festa Major com un esdeveniment on hi ha de tenir cabuda tothom, on cada veïna ha de poder sentir-se representada. També pensem que ha de ser un moment en l’any on s’ha de comptar amb les entitats del poble, però no perquè ens facin la feina que com a administració no volem fer, sinó perquè les entitats se’n puguin beneficiar donant-se a conèixer fent allò que representen. Així mateix, defensem que hi hagi una gran oferta lúdica i cultural per a totes les edats, però, senyora regidora de festes, amb una mica de seny i criteri. Parlem, per exemple, de concerts en dies i hores sense cap mena de sentit, sense barres i sense ambient previ per fer caliu".

Aleshores assenyala que la Festa Major cada any és "més trista, amb menys participació, que malbarata els diners que s’hi gasten i que, en comptes, de potenciar la germanor, encara aliena més el veïnatge d’una vila que cada dia està més a prop de convertir-se en una ciutat dormitori".

Així, la d'enguany "la Festa Major" no passarà a la història per haver estat la millor de totes, ans al contrari. Però no ens sorprèn, ja que això ha estat un clar exemple de què passa quan els polítics només surten al carrer i s’interessen pel poble quan s’ensumen les eleccions i l’important és fer-se la foto.