3-O

La CUP empapera els carrers de Reus en memòria de la vaga general del 3 d’octubre

La CUP vol reivindicar mitjançant aquesta acció el paper fonamental de l’autoorganització popular en els esdeveniments de l’octubre del 2017 i la demostració de força organitzativa i mobilitzadora que va suposar la vaga del 3 d’octubre al Principat. En aquest sentit, la commemoració duta a terme pels anticapitalistes pretén fer valdre aquelles mobilitzacions pel que van suposar a nivell d’agregació popular i de generació d’aliances entre sectors socials, demostrant que efectivament hi havia un poble que no estava disposat a renunciar a la seva dignitat després de la violència i repressió cap al dret a l’autodeterminació exercit l’1 d’octubre.

L’organització independentista també vol posar de relleu la importància de les forces sindicals en aquella jornada reivindicant el seu caràcter de vaga general i consideren que fa palès «com les lluites laborals i els sindicats de classe són elements necessaris per defensar-nos com a poble i classe, també enfront l’Estat Espanyol», segons ha explicat Edgar Fernández.

La celebració d’una fita com la vaga general del 3 d’octubre «situa precedents que ens permetin imaginar processos futuribles de lluita», tal i com ha explicat Fernández, posant èmfasi en l’autoorganització popular «en defensa de serveis públics, com el CAP del barri Gaudí, o drets socials bàsics, com l’accés a un habitatge digne». Per al regidor cupaire, l’organització de la classe treballadora i les classes populars és «peça imprescindible per a assolir la independència dels Països Catalans».