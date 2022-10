TERRITORI

La CUP-AMUNT organitza un acte sobre la proposta del gasoducte MidCAT amb entitats en defensa del territori

A la xerrada hi van participar la diputada de comarques gironines per la CUP-Un Nou Cicle Per Guanyar Montserrat Vinyets, Adrià Compte en representació de la plataforma Resposta MidCat i Bernat Lavaquiol, portaveu de la plataforma STOPJJOO.

L’objectiu és conscienciar a la gent del territori de les conseqüències que podria suposar la construcció del gasoducte MidCat. Per aquest motiu l’acte es va fer a Hostalric, últim punt on arriba fins a dia d’avui el gasoducte.

Segons els organitzadors i col·laboradors de l’acte, el metà és un hidrocarbur extret del subsòl, de quantitat finita i que allibera CO2 quan es combustiona. No és una font d’energia neta, ni cap solució a la necessària transició energètica que hem d’adoptar de forma imminent. En un context tan urgent de crisi climàtica i energètica, en el que ens estem apropant perillosament a un canvi a nivell global, i amb el gran impacte que suposa el metà a curt termini -el metà és 86 vegades més agressiu que el CO2-, no podem acceptar noves infraestructures que ens lliguin als combustibles fòssils per a les properes dècades. Així doncs, el MidcAT és una violació de l’acord de París del COP21, que es compromet a abandonar de forma immediata l’ús dels combustibles fòssils. No podem permetre que el gasoducte continuï creuant i malmetent més espais naturals, rius, boscos i terres de conreu, aquest cop cap a les comarques de La Selva, Gironès, Pla de l’Estany, Empordà, Vallespir, El Roselló i l’Aude.

La diputada Montserrat Vinyets va defensar que ja n'hi ha prou de la hipocresia de Junts, ERC i PSC: en el Parlament voten a favor dels macroprojectes que destrossen el territori i, alhora, hi voten en contra als ajuntaments de les zones afectades. Adrià Compte en el seu torn de paraula va exposar també que cal aturar d’immediat el gasoducte MidCAT, el gas que ens volen vendre, segons el representant de la plataforma Resposta MidCAT, no és energia verda i només fa que destrossar el nostre territori. Segons Bernat Lavaquiol d’STOPJJOO, el tercer ponent, “l’experiència d’STOPJJOO demostra que el poble organitzat és capaç d’aturar macroprojectes que no respecten la vida, el territori i el clima”.

Després de les intervencions, es va obrir un ric debat entre ponents i assistents. Segons els organitzadors va ser tot un èxit de participació.