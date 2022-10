Habitatge

La CUP Alcanar–les Cases proposa mesures i accions amb voluntat de solucionar les problemàtiques d'accés a l'habitatge al municipi

L'Assemblea Local de la CUP Alcanar – les Cases constata que hi ha diverses problemàtiques al nostre municipi que afecten clarament al dia a dia de les veïnes i on l’equip de govern careix de proposta política i voluntat per solucionar-les. Una d’estes problemàtiques és l’accés a l’habitatge.

Per aquesta raó, la CUP ha proposat tot un seguit de mesures i accions: Com activar una “Borsa Municipal d’Habitatges” per mediar entre llogater/comprador amb els propietaris; catalogar habitatges en desús per facilitar contractes de masoveria urbana per la seua remodelació; Dotar d’ajudes per a lloguer d’habitatges per als i les joves; Fixar bonificacions fiscals per al jovent, com poden ser la reducció de l’IBI i els impostos en matèria d’obres en habitatges antics; Introduir una partida pressupostària sobre habitatge social i millorar la fiscalitat municipal com a eina de redistribució de la riquesa per potenciar habitatges energèticament més sostenibles.

La formació és conscient de l’enorme dificultat per al jovent per trobar una faena digna amb un salari just i que algunes ocasions, tot i fer el camí de tornada després d’anys de diàspora, es troba amb un altre greuge, la manca d’habitatge al municipi, preus desorbitats. Per a la CUP, l’Ajuntament hauria de ser la institució pública més propera a la ciutadania: "què han fet tots estos anys per fomentar l’emancipació juvenil? Res. Què mos queda si el jovent del poble no pot establir-se al municipi tot i voler-ho i reunir les condicions materials i econòmiques? El jovent és el futur, el jovent vol viure i aportar de forma activa al poble, permetem-li-ho", remarca la formació.

La CUP també argumenta que "l'any 2021, Alcanar, amb un 23% i amb la 9a posició a tot l'Estat Espanyol, és un dels municipis on més puja el preu de l'habitatge, això fa que el mercat habitacional sigue escàs i amb preus desorbitats. Per una altra banda, al terme municipal d’Alcanar hi ha 7.355 habitatges dels quals 203 estan buits - alguns d’ells al nucli històric i amb un estat deplorable -, el que representa prop d’un 3%, segons les dades l’Agència de l'Habitatge de Catalunya. Dades extretes de

l’INCASOL ens mostren que dels 7.355 habitatges, 41 són habitatges propietats de gran tenidors, 14 persones físiques i 27 propietat d’empreses, en total al municipi hi ha 10 gran tenidors. Per tant, el problema no és la manca d'habitatge, sinó l'accés al mateix, pel preu i per l'enfoc majoritàriament turístic del lloguer al municipi".

Recorda que aquell any al pressupost hi havia una partida – a proposta del grup municipal de la CUP – per valor de 5.000€ per a realitzar un Estudi-Diagnosi sobre l’habitatge local i poder esbrinar quines eines tenim per solucionar-ho i poder aterrar propostes concretes. Esta partida no es va arribar a executar mai, i per tant no hi ha cap estudi, i pel que pareix, per al 2022 tampoc se l’espera. A més, des de ja fa uns quants anys des de l’Ajuntament, ja no se destinen ajudes entre el jovent per a fomentar l’emancipació, solució parcial, però com a mínim era alguna cosa, per contra, a cada Junta de Govern Local s’aproven licències per a pisos d’ús turístic, agreujant la situació. Mentrestant, l’Ajuntament d’Ulldecona rebrà quasi 2 milions d’€ per a la rehabilitació d'habitatges al nucli antic provinents de fons europeus, potser sí que es poden fer coses des dels pobles.