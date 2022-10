ensenyament

L’STEI Intersindical reclama mesures i recursos per a l’atenció a la diversitat i l’educació inclusiva

Una de les lliçons apreses de la pandèmia de la Covid-19 ha estat la importància del suport emocional a l’alumnat i l’acompanyament en el seu procés d’aprenentatge des dels tots els àmbits, amb un enfocament integral. Aquesta afirmació cobra avui més força en què se celebra el Dia Internacional de la Salut mental.

L’STEI Intersindical posa de manifest que els centres educatius han detectat un augment en les necessitats educatives del seu alumnat d’ençà els darrers anys. Malgrat això, la Conselleria d’Educació i Formació Professional no ha negociat les plantilles per a aquest curs 2022-23 postpandèmia sense restriccions, i s’ha limitat a prorrogar els criteris de quota de l’any passat sense que hagin passat per Mesa sectorial, com pertoca.

Per tant, els centres continuen sense tenir la dotació adient de personal docent i no docent per a atendre la diversitat de l’alumnat i d’aquesta manera poder garantir una educació inclusiva.

Tant la LOMLOE com la LEIB parlen d’educació inclusiva i d’equitat, i d’anar escolaritzant tot l’alumnat amb necessitats educatives especials dins els centres ordinaris dins els terminis que fixa la llei educativa estatal. En aquest sentit, cal que el Ministeri d’Educació i també la Conselleria d’Educació facin les passes adients perquè aquesta educació inclusiva sigui possible, amb els professionals i els mitjans pertinents.

L’STEI Intersindical posa en valor una vegada més el paper de l’escola pública com a compensadora de les desigualtats socials i com a garant de la igualtat d’oportunitats, i reclama a les Administracions que passin de les paraules als fets si de veres creuen en una educació inclusiva.