Jornades de debat municipal a Lleida: "Fil a l'Agulla"

Seguint amb el cicle de debats “Fil a l’Agulla” que estem duent a terme a la CUP de Lleida sobre els diferents eixos del nostre programa, el proper dijous 27 d’octubre parlarem d’una banda, la construcció de l’alliberament nacional des del municipalisme i, de l’altra, la participació política a les institucions, dos aspectes essencials en l’ideari de la nostra organització.

Seguirem el mateix format fet amb el fil verd: un espai de deliberació obert a totes les persones interessades que, a partir d’una lectura crítica de les propostes que ja recollíem l’any 2019 (veure programa) i a través del debat participatiu amb les persones participants, ens permetrà establir quines han de ser les prioritats per al proper mandat.

La finalitat és construir un programa a partir de les propostes i inquietuds de les persones interessades que ens permeti avançar en la propera legislatura cap a un futur nacional més lliure i amb una societat empoderada i mobilitzada en la defensa dels seus drets. Per tot això, us esperem al Fil Groc el dijous 27 d’octubre a les 19.00h a Ateneu Cooperatiu La Baula (c/ del Nord nº4)