Antirepressiu

Èxit de l’acampada de l’Assemblea a favor de les persones represaliades

L’Assemblea (ANC) ha clausurat l’acampadaa la plaça Catalunya, coincidint amb el 5è aniversari de l’empresonament dels Jordis i l'aniversari de l'afusellament del president Companys.

Milers de persones han passat per la plaça Catalunya per presenciar algun dels molts actes que hi han tingut lloc per tal de fer costat a les persones represaliades de base, que segueixen patint la repressió ferotge de l’Estat Espanyol.

Així ho ha destacat la presidenta, Dolors Feliu, en l’acte de clausura: “Calia donar visibilitat als qui de vegades no en tenen. Tenim un dia a dia que no hi pensem, però aquesta gent, moltes vegades joves, necessiten el nostre suport i no podem fer veure que no existeixen. Vivim en un país on ens represalien de veritat. Són els nostres fills, filles, veïns i veïnes!”.

El vicepresident de l’entitat, Jordi Pessarodona, ha volgut destacar que “amb aquesta campanya iniciem una sèrie d'actes per donar suport als lluitadors pels drets nacionals”. I ha afegit: “Serem sempre amb ells! Avui hem sembrat la llavor”.

L’acampada ha comptat amb personalitats conegudes del món independentista, com Lluís Llach (Debat Constituent i Consell de la República), Josep Costa (exvicepresident del Parlament de Catalunya), Gabriela Serra (exdiputada del Parlament), Neus Torbisco (Consell de la República i Òmnium Cultural), i antics membres del Secretariat Nacional de l’Assemblea, com Elisenda Paluzié (vicepresidenta de l’UNPO) i Pep Cruanyes (president de la Caixa de Solidaritat).

Però, els veritables protagonistes del cap de setmana han estat el gran nombre de represaliats anònims que, des de fa anys, pateixen la repressió de la justícia espanyola. Alguns d’ells, com Marcel Vivet, Xènia Garcia, Roger Espanyol, Joel Muñoz, Tomàs Sayes, Tomàs Germinal, la Plataforma Antirepressiva de Ponent, la Xarxa Antirepressiva de Familiars de Deteningudes o Dani Gallardo, han participat en els actes de forma presencial, però molts d’altres també ho han fet de forma virtual.

Amb aquesta acció, l’entitat buscava visibilitzar els centenars de persones encausades - algunes pendents de judici i altres ja jutjades-, que formen part dels més de quatre mil represaliats per la causa general contra l’independentisme, molts d’ells i elles joves desconeguts, que no es troben sota el focus de la premsa i que no han sentit prou ni el suport dels partits independentistes ni de la societat civil.

La campanya ‘Nosaltres acusem’ vol recollir el suport de la ciutadania perquè el Parlament de Catalunya creï una comissió d’investigació sobre l’amplitud i l’abast de la causa general de la justícia espanyola contra el moviment independentista. L’objectiu final és fer arribar l’informe de la comissió al Consell d’Europa.

En la segona fase de la campanya, s’organitzarà la recollida de signatures a través de les assemblees territorials per crear una comissió d’investigació del Parlament, que inclourà actes amb encausats, lectures del manifest davant dels jutjats de Catalunya i altres accions. Aquesta campanya es mantindrà fins al gener de 2023, en què es farà una concentració davant el Parlament per lliurar les signatures recollides.

La campanya ‘Nosaltres acusem’, que segueix les indicacions del full de ruta de l’entitat, continua la feina de l’Assemblea després d’accions nacionals i internacionals contra la repressió espanyola, com la presentació d’un informe internacional sobre la repressió contra els moviments d’autodeterminació als EUA o la querella de l’entitat contra les forces de seguretat de l’Estat per l’escàndol d’espionatge del Catalangate, entre d’altres.