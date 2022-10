elèctriques

ENDESA segueix tallant la llum obligar a les beneficiàries del Contracte de 1927 a pagar el què l’empresa imposa

En un municipi amb 5 centrals hidroelèctriques, avui deixen sense llum una família amb una menor malalta.

ENDESA segueix amb les seves accions coercitives, tallant llum a veïnes de la Vall Fosca beneficiàries del Contracte de 1927, com a mesura de pressió per obligar-los a pagar el deute il·legítim que l’empresa els reclama i que té relació amb els tributs de la facturació i amb l’intent d’eliminació d’un contracte històric signat entre ambdues parts.

Des de fa setmanes que l’empresa ha reiniciat aquesta pràctica de talls de subministrament elèctric i avui ha deixat sense servei a una família més a sense llum, amb l’agreujant de tenir una nena petita que s’ha posat malalta.

Unes veïnes que des de fa anys estan lluitant pels drets que els seus avantpassats van recollir al Contracte de 1927, on es fixava un preu pactat del kwh a canvi de construir la central hidroelèctrica de Capdella en terrenys comunals i que l’empresa vol volatilitzar. Un conflicte, el de l’IVA, que dura des del 2009, que es troba judicialitzat des de fa anys i al que el propi equip de govern de l’Ajuntament de la Torre de Capdella no ha sabut defensar mai, ans al contrari, s’han posicionat a favor de l’oligopoli i en contra dels veïns. Cal recordar que l’any passat l’Ajuntament va signar un acord amb ENDESA on pactava 300.000€ de les arques municipals a canvi de liquidar el deute il·legítim que reclamava l’empresa al Consistori, portant a les veïnes a fer el mateix, a banda d’exercir d’intermediaris amb l’empresa per reestablir els serveis a vàries veïnes.

Les veïnes estan defensant els drets del Contracte i val a dir que mai han deixat de pagar la llum que consumeixen, sinó que ho fan segons el què el Contracte de 1927 estableix. Però ENDESA els fa passar per l’aro tallant-los el subministrament, fent-los pagar el seu “deute il·legítim i passant pel punt blau de l’empresa per signar un nou contracte de subministrament, que ara ja no es diu Contracte sinó “concessió”.

I mentrestant, al municipi la multinacional que fa que les veïnes es posin malaltes per no tenir electricitat es segueix embutxacant anualment beneficis milionaris a costa d’explotar irregularment unes centrals hidroelèctriques que haurien d’estar sota control públic i rebent la restitució territorial que pertoca.