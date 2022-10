IRAN

Els manifestants es mobilitzen a tot l'Iran la tercera setmana de disturbis després de la mort d'Amini

Les protestes, desencadenades per la mort de Mahsa Amini, estudiant de 22 anys del Kurdistan iranià, fa tres setmanes que duren i s'han convertit en la mostra d'oposició més gran a les autoritats clericals de l'Iran des del 2019, amb desenes de morts i centenars de persones detingudes.

En protesta pel maltractament de les autoritats de la presó i la seva tortura, Zhina Modaresgorji, una de les dones activistes detingudes que va ser traslladada al Centre Correccional de Sanandaj, va iniciar una vaga de fam. Segons l'informa el kurdiscat, Modaresgorji va ser greument maltractada per les autoritats de seguretat durant el seu interrogatori i va ser interrogada mentre mirava a la paret amb els ulls tancats. Cal destacar Zara Mohammadi, professora de llengua kurda i presa política, també va fer vaga de fam amb diversos presos més per protestar pel maltractament a les dones recentment detingudes per part de les autoritats penitenciaries de Sinne/Sanandaj.

A més a més, fa una setmana, tretze persones (totes elles d'ètnia kurda) van morir a la regió del Kurdistan de l'Iraq, arran de cinc atacs terroristes de l'Iran llançant míssils i drons armats (el mateix model de dron iranià que fa servir Rússia a la guerra d'Ucraïna) contra el que va dir que eren bases dels grups d'oposició kurds iranians. Els cinc assassinats es van produir el 28 de setembre. En total Iran ha llençat 73 mísils balístics i desenes d'atacs amb drons. Una dona embarassada, Reyhan Kanani, es trobava entre les persones que van morir. El Cos de la Guàrdia de la Revolució Islàmica de l'Iran, declarat terrorista per diversos estats, va dir que va colpejar "separatistes" que havien donat suport als recents "disturbis".