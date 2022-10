Català

Els cecs catalanoparlants més a prop de la igualtat digital

Els cecs catalanoparlants són més a prop de poder fer servir els dispositius digitals en la seva llengua. Avui, al Parlament de Catalunya, cinc partits han entrat a registre una proposta de resolució impulsada per Plataforma per la Llengua i un col·lectiu de cecs per impulsar un pla d'acció interdepartamental que garanteix els drets de les persones cegues catalanoparlants. Diferents representants, tant de l'entitat com del col·lectiu, han estat presents durant l'entrada a registre del text, que ha estat presentat de manera conjunta per ERC, Junts, la CUP, En Comú Podem i PSC. La proposta de resolució serà debatuda i votada al ple del Parlament durant el mes vinent. Fa unes setmanes, Plataforma per la Llengua ja va denunciar que la majoria de dispositius digitals que les persones cegues necessiten en la seva vida diària no inclouen la llengua catalana.

Plataforma per la Llengua ha actuat d'enllaç entre els partits i el col·lectiu de persones cegues, que són alhora voluntàries de l'entitat. El pla d'acció definit en aquesta proposta de resolució hauria de servir per coordinar les polítiques de tots els departaments en aquesta matèria i per tirar endavant quatre línies d'acció. D'entrada, el govern hauria de sol·licitar a les empreses desenvolupadores de dispositius intel·ligents que incloguin el català en els sistemes de reconeixement de veu i lectura de pantalla (parlant i en braille). Caldria traslladar-los el greuge que suposa per aquest col·lectiu que la seva llengua quedi exclosa de la majoria d'aquests dispositius.



En segon lloc, el pla també hauria de servir perquè el govern inclogui requisits lingüístics en la contractació pública de productes i serveis amb tecnologia digital, de manera que les empreses que hi vulguin optar hagin d'oferir en català els assistents de veu, els lectors de pantalla parlants i els sistemes de conversió a la grafia braille. Aquests requisits, a més, caldria fer-los complir i incorporar-los en els documents de formalització dels contractes. En tercer lloc, caldria que el govern promogués més projectes com el projecte Aina, que augmentin la presència del català en els sistemes de reconeixement de veu i lectura de pantalla (parlant i en braille), i, per últim, que s'asseguri que el català és la llengua de configuració per defecte de tots els dispositius digitals de l'administració.

La iniciativa de Plataforma per la Llengua i el col·lectiu de cecs compta amb el suport legislatiu previ. Per exemple, la legislació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, que exigeix als governs que emprenguin les accions necessàries per garantir la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat. Tot i que aquest estiu finalment Apple ha incorporat el català a VoiceOver, el principal lector de pantalla per a les persones cegues, Plataforma per la Llengua lamenta que el català continuï exclòs en la gran majoria de programes que fan servir per dur a terme accions tan bàsiques com ara orientar-se, llegir etiquetes, escriure missatges o saber si els llums de casa són encesos.



La proposta de resolució registrada avui, que es debatrà i es votarà en un dels plens previstos el novembre, és un primer pas molt necessari per poder aconseguir que els cecs puguin viure plenament en català. Plataforma per la Llengua seguirà treballant perquè aquest objectiu sigui assolit del tot.