El Protesta inaugura la desena edició amb l'estrena estatal de l'esperada 'Annie Colère'

Divendres 14 comença amb força el Protesta, el festival internacional de cinema de crítica social, amb l'estrena estatal de la pel·lícula 'Annie Colère'; una història de cures feministes sobre la lluita pel dret a l'avortament a la França dels setanta meravellosament interpretada per l'actriu francesa, recent guanyadora del Cèsar, Laure Calamy. El Protesta inaugurarà així una edició especial per celebrar els seus 10 anys en la qual projectarà tretze pel·lícules, sis estrenes a Catalunya i tres a l'Estat espanyol. El festival s'allargarà dos caps de setmana a Vic, fins el dissabte 22. La inauguració del festival amb la projecció de 'Annie Colère' serà divendres 14 a les vuit del vespre, a l'Atlàntida, amb el monòleg d'humor de Pol Mallafré, més conegut com Mockudrames.



Dissabte, el festival seguirà amb plats forts i projectarà l'irreverent història de 'Robin Bank', sobre la sonada estafa de mig milió d'euros de l'activista Enric Duran a diferents bancs per destinar-los a projectes socials. El seguirà 'Wandering' un retrat del camp de refugiats més gran del món, el de Kutupalong, de Bangladesh, on hi viuen més de 700.000 persones de la comunitat Rohingya expulsades de Myanmar el 2017. Tampoc hi falten les activitats paral·leles, el mateix dissabte a l'antiga biblioteca Joan Triadú hi tindrà lloc la xerrada "Cinema i gènere: de la mirada a l'acció" amb la directora i guionista, guanyadora d'un Goya, Clara Roquet; la presidenta de Dones Visuals, Laura Rubirola; i la periodista i crítica de cinema, Mariona Borrull; que amb la moderació de la periodista Montse Virgili, debatran sobre com posar la mirada feminista al cinema.

Diumenge arriba el torn del petits amb la projecció del Western d'animació 'Calamity', sobre una nena que vol ser lliure i feliç, portar pantalons, cabells curts i anar a cavall. Tancarà un cap de setmana molt feminista la projecció de 'Be my voice', una peça clau per entendre les recents mobilitzacions a l'Iran. El film segueix les passes d'una periodista iraniana que es rebel·la a les xarxes socials contra l'obligatorietat de portar hijab.

L'edició especial d'enguany s'ha convertit en una retrospectiva de les diferents temàtiques que s'han tractat anualment en els darrers deu anys, per això a cada projecció es recupera un dels temes i el festival es converteix, de cara el públic, en un esdeveniment molt més polifacètic. Aquest primer cap de setmana les pel·lícules aborden les edicions sobre desobediència civil, pobles en lluita i dones rebels. El festival com sempre, aposta per donar veu i projectar films dirigits majoritàriament per dones, ja que donar visibilitat a les produccions de directores és un dels pilars fonamental del Protesta.