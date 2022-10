Turismo Massiu

Diverses entitats exigeixen l'aturada immediata del trànsit de creuers a Barcelona

A la reunió celebrada el passat 11 d'octubre, la regidora ha explicat la complexitat d'arribar a una limitació de creuers perquè requereix l'entesa entre Estat, Generalitat, Ajuntament i Port. També ha exposat el consens dins el govern municipal sobre reduir/eliminar els creuers en transit, mentre els socis de govern tenen diferents postures quant a què fer amb els creuers "port base": mantenir-los, augmentar-ne el trànsit o -com defensem- eliminar-los també.

Per tirar endavant, qualsevol proposta de limitació ha de comptar amb l'acord des governs de la Generalitat i de l'Estat. Per aquest motiu, els nostres moviments buscaran interlocució amb les altres administracions implicades.

Alhora, comencem un procés de reflexió i treball per construir un moviment social ampli de lluita contra els creuers, que forci les administracions a un canvi radical de rumb. Tot obstacle legal o contractual ha de ser superat, no poden ser excusa per la inacció davant de projectes absurds en situació d'emergència climàtica i energètica.

Després de l'ampliació de l'aeroport, ara es el torn dels creuers! La lluita per la vida continua!

Aquest és el text que hem entregat durant la reunió:

Des de diferents moviments socials fa força temps que demanem la fi del trànsit de creuers al Port de Barcelona per diversos motius: principalment contaminació atmosfèrica i marina, emissions de CO₂, impacte negatiu a la ciutat en termes de turistització (massificació de l'espai urbà, transformació del comerç al voltant dels circuits més utilitzats per creueristes, problemes de mobilitat, etc.), a més d'altres com l'evasió fiscal i l'explotació laboral en què es basa aquest negoci. Es tracta d'una reivindicació amb molt suport popular, el mateix que entenem que ha portat l'Ajuntament de Barcelona a posar la necessitat de reduir el trànsit de creuers sobre la taula del debat públic i sobre la de negociacions amb el Govern de la Generalitat.

Negociacions que no s'acaba d'entendre que no hagin donat ja resultats significatius, quan totes dos institucions van fer públiques les respectives declaracions d'emergència climàtica fa temps, tot i que sense gaire conseqüència real en les seves polítiques.

Hem defensat la conveniència d'una agenda de reducció progressiva del seu trànsit fins a la seva desaparició, però les greus circumstàncies actuals fan que ja no siguin suficients aquestes mesures. La manca de reacció davant d'una emergència climàtica ja innegable i la crisi energètica (només accelerada per la guerra) fan encara més urgent una reacció més radical.

En un context de racionament energètic veiem urgent i prioritari actuar sobre sectors superflus altament consumidors d'energia, i amb alts impactes socials i ambientals. Ningú no entendrà les previsibles restriccions de consum d'energia en l'àmbit domèstic si continuem veient al Port aquests monstres fumejant.

Per tot plegat, i entenent que l'Ajuntament no pot per si sol decretar aquesta fi del trànsit de creuers a la ciutat, demanem que es faci seva aquesta necessitat i que la lideri i defensi en públic i davant de la resta d'institucions públiques implicades.

Demandes sobre l’activitat creuerista de BCN

1. Definició d'un pla de reducció de l'activitat creuerista de la ciutat fins a la seva eliminació total en l'any 2025, per disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica i així protegir la salut de la població afectada, i per complir amb els objectius climàtics.

2. Aturada immediata de la construcció al moll Adossat de les dues noves terminals de megacreuers.

3. Creació d’una taula de seguiment dels plans de reducció de l’activitat creuerista de Barcelona entre l’administració i les entitats socials i ecologistes.

4. Reconversió del sector turístic de la ciutat, per tal de millorar els modes de mobilitat més sostenibles i enfortir els sectors econòmics més justos social i ambientalment.

5. Impuls de l’entrada en vigor abans del 2025 de les àrees de control d’emissions de sofre i nitrogen a la Mediterrània.