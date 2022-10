Contra el colonialisme, el racisme i l’extrema dreta

Amb motiu del trist aniversari, aquest 12 d’octubre, del començament de la colonització d’Amèrica Llatina/Abya Yala, diversos partits d’extrema dreta celebraran a Madrid el que han volgut anomenar la “Cimera de la Iberosfera”.

Proposen reunir-se el 10 i 11 d’octubre —vergonyosament a la Seu del Parlament Europeu a Madrid— per a celebrar, en les seves paraules: “el descobriment d’Amèrica per Cristòfor Colom, sota l’Auspici i comandament dels Reis Catòlics, en el que és una miraculosa continuació a ultramar de la Reconquesta Cristiana”.

No hi cap aquí tota la condemna que mereix el procés de genocidi, saqueig i brutal explotació que va seguir a aquesta incursió. Una tragèdia tant pel continent “descobert” (per a sorpresa de milions de persones que portaven milers d’anys vivint allà) com pel continent africà, que seria després delmat pel genocidi que va suposar el comerç de persones esclavitzades. Tampoc s'ha d’oblidar que el colonialisme acabaria arrasant no només tota Amèrica, sinó també el conjunt d’Àfrica i gran part d’Àsia: sempre amb resultats nefastos.

Aquí volen denunciar aquells sectors que celebren avui aquest colonialisme i aquests genocidis que van constar tants milions de vides humanes.

Hem de tenir clar que no els celebren per motius històrics, sinó per justificar la continuació avui d’aquestes polítiques colonials i autoritàries, racistes i masclistes, a Europa, a Amèrica Llatina i a la resta del món.

La seva “cimera” reuneix representants de la política de l’odi d’ambdós costats de l’Atlàntic. Inclouen un col·laborador de Bolsonaro de Brasil i un fan de Pinochet de Xile; el partit ultra-catòlic polonès “Llei i Justícia”, els feixistes Fratelli d’Italia, i els mateixos ultres de VOX. Cal suposar que un paper a l’ombra el juga Steve Bannon, el trumpista proper a VOX que vol erigir-se en impulsor de l’extrema dreta global, i que actualment està sent jutjat en relació amb l’assalt feixista al Congrés dels EUA.

Com a moviments diversos que rebutgem tot el que representa aquesta aliança ultra, cridem a una lluita unitària en contra seva. Hem de combatre’ls, on sigui que es presentin, i sigui com sigui la disfressa que utilitzin, des de neofeixistes descarats fins a suposats defensors de la democràcia i la civilització.

Les entitats i persones sotasignants declarem que:

• L’avanç de l’extrema dreta —i a vegades del feixisme i el neonazisme en tota regla— suposa una amenaça seriosa pel benestar, inclús per a la supervivència, dels nostres pobles, així com per a les nostres llibertats i drets.

• La democràcia, la justícia social i la llibertat d’expressió són elements essencials pel bon funcionament de les nostres societats, per la qual cosa han de ser especialment protegides d’aquells que intenten soscavar-les.

• La defensa de les nostres llibertats és una tasca que competeix no només a l’àmbit polític o institucional, sinó sobretot a la societat civil; als diversos moviments i organitzacions en els que la majoria de la població ens organitzem.

• El futur del món ha de basar-se en el respecte a la democràcia, els drets humans, el pluralisme, la dignitat humana, la pau i la justícia, per la qual cosa els i les sotasignants expressem el nostre compromís a treballar conjuntament en la defensa d’aquests valors i principis.

Signeu la declaració aquí

Llista d’adhesions fins el moment