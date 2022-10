Discrimanació lingüística

Centenars de persones es concentren davant el Centre de Salut d'Alfafar contra la discriminació lingüística

Més de 250 persones s'han concentrat aquest migdia davant el Centre de Salut d’Alfafar en solidaritat amb el pacient discriminat i multat per parlar en valencià a un metge del centre. La mobilització ha estat definida com "com tu èxit". Entre els assistents hi havia representants de Decidim, de Plataforma per la Llengua, d’Escola Valenciana o d’Esquerra Republicana del País Valencià.

Cal remarcar que aquest fet va generar una allau de reaccions, de persones i entitats que es van solidaritzar amb la víctima de la discriminació. Plataforma per la Llengua, fins i tot, li està prestant assessorament legal, mentre que representants de partits com ara Compromís han portat aquest tema a cambres com la del Senat, a través de Carles Mulet.

El passat 14 de juny, en una consulta del Centre de Salut d'Alfafar (l'Horta), adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, el metge d'Urgències va negar a un pacient, Francesc Xavier, el dret de parlar valencià, i li va dir literalment: "Parle en castellà!". El pacient va expressar el seu dret de parlar valencià, i el metge el va expulsar de la consulta. Tot seguit, el doctor va comunicar a la Policia Local d'Alfafar que el pacient "estava alterant el normal funcionament dels serveis del centre d'urgències" i que "estava alterant i molestant el recepcionista". L'usuari estava demanant el full de reclamacions, que no li van donar fins a uns dies després, i estava sol·licitant ser atés per un metge que l'entenguera en valencià.

L'afectat ha rebut una proposta de sanció signada per la Secretària General de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, Maria Andrés Benlloch. En aquesta proposta de sanció els fets ocorreguts es consideren constitutius d'una infracció greu en la llei de seguretat ciutadana, la coneguda com a "llei mordassa".

Tota actuació que supose una discriminació per raó de llengua pot ser entesa com a falta molt greu, segons la normativa sanitària. Aquesta situació de censura contra l'ús del valencià contradiu, a més, el seu ús normal i oficial. Negar l'atenció sanitària a un ciutadà per parlar valencià és un cas de discriminació contrari a l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, que determina que «els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l'Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada».

Igualment la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià explicita els drets que emparen el ciutadà que van ser vulnerats al Centre de Salut de Quart d'Alfafar. Existeix el dret de la ciutadania a l'expressió en valencià, «sense que puga derivar-se de I'exercici del dret a expressar-se en valencià, qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció».

Plataforma per la Llengua durà la defensa legal de la vulneració de dret lingüístic i la discriminació patida. Igualment l'entitat demanarà a la Conselleria de Sanitat que s'investigue l'actuació d'aquest metge del Centre de Salut d'Alfafar i que s'informe el personal sanitari del mateix centre, mitjançant comunicació escrita, sobre el respecte al deure legal de garantir l'expressió en valencià de la ciutadania. Aquest diumenge dia 23, a les 12 hores, hi ha convocada una concentració de suport a l'afectat a la porta del consultori d'Alfafar.

El conseller de Sanitat justifica l'actitud del metge

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, preguntat pels periodistes, va defugir parlar del cas ahir en una roda de premsa. En un perfecte castellà, va dir que desconeixia l'actitud del metge però, en tot cas, la va justificar dient que és "altament probable que eixe metge portara poc de temps en el territori valencià i no tinguera la capacitat d'entendre la llengua". "Al pacient que parlava valencià finalment el va atendre un metge que sí que coneixia l'idioma", relatà. En tot cas, digué que la Conselleria analitzarà el cas.

L'actitud del conseller Mínguez està d'acord amb el seu posicionament polític contra la normalització del valencià en l'administració pública. Recentment, en una entrevista digué que "el valencià no ha de ser un requisit sanitari excloent", negant, una vegada més, la normativa promoguda pel seu mateix govern i aprovada per les Corts Valencianes en la Llei de Funció Pública, que estableix que tot el personal de la sanitat valenciana haurà de conéixer les dues llengües oficials.