Així s’inicien les elits?

Per Carme Vinyoles. Publicat al diari El Punt Avui el 8 d'octubre de 2022

Per la direcció del col·legi major Elías Ahuja, ha estat un fet puntual que no tornarà a passar. Mentida. Els pocs joves que en parlen ho qualifiquen de broma pesada. Mentida. Algunes residents del Santa Mònica diuen que la tradició no els afecta. Mentida. Quan els cadells de certa elit són assenyalats sembla que s’imposi la llei del silenci, que és la llei protectora de la manada perpetuant la seva força. Ens referim als bruels amenaçadors d’uns cent joves de l’esmentat centre contra les seves veïnes que van ser gravats i que la fiscalia investiga com a delicte d’odi. I diem mentida perquè hi ha constància d’altres vídeos per l’estil i de rituals iniciàtics amb salutacions nazis que fan feredat i que la direcció –pares agustins– permet. Ens preguntem: és així com s’ensinistren les noves generacions que més possibilitats tenen d’ocupar llocs de responsabilitat? Aquell estudiant de dret Pablo Casado, per exemple, autor d’un famós article publicat el 2000 a la revista del col·legi que descriu els congèneres llops com voraços carnívors per a femelles madures sexualment, ja siguin truges, guilles, gallines o altra carn fresca a l’abast; això sí, per aparellar-se i criar cal escollir espècies de categoria i s’ha d’estar alerta a la competència de castes invasores menys evolucionades. Escola d’iniciació al sexisme, al classisme i al racisme de llarg recorregut. Dada ben actual: el 20% dels joves d’entre 15 i 29 anys consideren que la violència de gènere no existeix, el mateix percentatge de noies que s’han vist forçades a mantenir alguna relació sexual no desitjada.