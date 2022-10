Habitatge

La Diputació de Girona rebutja la moció presentada per la CUP-AMUNT per crear un programa en suport a les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús

Aquest dimarts passat dia 18 d’octubre, la CUP-AMUNT va presentar una moció per crear un programa amb l’objectiu de donar suport a les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús a comarques gironines.

Les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús són una alternativa per a l’accés a l’habitatge que facilita a un conjunt de persones viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o arrendadors, per un termini de temps ampli (50-100 anys) i a un preu inferior al del mercat. Consisteix en la cessió, per part d’un privat o de l’Ajuntament, d’un solar o d’una finca en desús. Les sòcies i socis dipositen una entrada i paguen mensualment una quota per l’ús de l’habitatge. La cessió a la cooperativa del dret de superfície és per un període de 75 anys i és la cooperativa qui construeix/rehabilita i gestiona l’habitatge. Finalitzat aquest termini, la propietat del que s’hagi construït passa a ser municipal.

Aquesta proposta té com a objectiu la vida comunitària i l’autoorganització de les persones que hi viuen. Amb aquesta proposta es garanteix l’accés a un habitatge digne i assequible i alhora s’impedeix l’especulació amb l’habitatge.

Els anticapitalistes no entenen el rebuig de la moció per part de Junts i Esquerra, ja que es tracta d’una proposta concreta i factible, posant sobre la taula una alternativa real a la problemàtica de l’habitatge. Jovent i gent gran tenen cada vegada més dificultats per aconseguir un habitatge on viure. De recursos a la Diputació en hi han, la diputada es va mostrar molt crítica amb la manera de distribuir aquests recursos econòmics, ja que hi ha polítiques públiques per a la majoria que no sempre es doten amb diners suficients i molts d’aquests acaben en mans privades.

En resposta a les l’exposició de la moció per part de Marta Guillaumes, el president Miquel Noguer va dir que ja existia un programa dotat econòmicament que dona suport a les cooperatives d’habitatge d’ús. Afirmació que no és certa, ja que no consta cap programa específic que doni suport a aquestes cooperatives dins el pla de serveis d'assistència en matèria d’habitatge de la Diputació de Girona.