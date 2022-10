OCB

60è aniversari de l'Obra Cultural Balear

El 31 de desembre d’enguany farà just 60 anys que es va fundar l’Obra Cultural Balear, impulsada per Francesc de Borja Moll, que acabava de culminar l’altra gran obra de la seva vida, el Diccionari Català-Valencià-Balear. L’insigne filòleg menorquí va fer part dels 31 socis inicials que varen registrar l’entitat com a societat civil i que varen donar suport a la primera Junta Directiva presidida per Miquel Forteza.

Ara, sis dècades després, l’entitat, a través de les seves línies d’actuació i de la seva xarxa territorial, continua fidel als seus objectius fundacionals i és a Mallorca l’entitat de referència en la defensa de la llengua pròpia, la cultura que s’hi expressa i el dret a l’autogovern. La celebració del 60è aniversari és per a l’OCB motiu satisfacció i, sobretot, l’oportunitat de refermar el seu missatge i de projectar-se amb força cap al futur.

És per això que la commemoració es planteja en un doble vessant: per una part, reconèixer la tasca de totes les persones que han fet possible una trajectòria tan meritòria; i, per l’altra, rellançar l’entitat en un context de nous reptes culturals i socials. Volem convidar-vos a la celebració que tot just comença i que ha de reforçar encara més la vocació col·lectiva i col·laborativa que ha demostrat l’Obra al llarg de tota la seva història.

Aquestes són algunes de les activitats ja programades en el context de la commemoració i que s’aniran enriquint amb les aportacions de les diferents delegacions i altres col·laboradors:

–Disseny i llançament del logo de la commemoració.

–Edició especial del calendari anual de l’OCB.

–Celebració de la Nit de la Cultura dedicada al 60è aniversari.

–Producció d’un documental audiovisual específic.

–Organització d’itineraris culturals guiats per la Calatrava i els diferents espais del centre històric de Palma relacionats amb la història de l’OCB.

–Llançament de la nova imatge corporativa de l’entitat.

–Creació d’una nova pàgina web.

–Primera fase de la digitalització del fons documental d’imatges.