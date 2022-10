Discrinació lingüística

«O em parles en castellà o no podrem atendre la teua filla»

Escola Valenciana ha fet públic un nou cas de discriminació lingüística a Alacant, ocorregut el passat divendres 21 d’octubre al Centre de Salut de Sant Blai de la ciutat.

Una família denuncia el tracte rebut per una administrativa d’aquest centre de salut, la qual es va negar a atendre’ls fins que no li parlaren en castellà. Aquesta família explica la situació «d’absoluta vulnerabilitat» en què es van trobar, quan la treballadora els va etzibar «o em parles en castellà o no podrem atendre la teua filla». A més, assevera que «no és admissible que et facen triar entre que atenguen la teua filla o poder-te expressar en la teua llengua».

Escola Valenciana assenyala que aquesta no és una situació aïllada. L’àmbit sanitari viu una situació alarmant, ja que concentra 1 de cada 2 vulneracions recollides a l’Oficina de Drets Lingüístics de l’entitat. En aquest sentit, insisteix que «la competència lingüística de tot el funcionariat no es pot ajornar ni un minut més» i recorda que la gran majoria del personal públic de la Generalitat ja està capacitat per a atendre en valencià. Per això demana al govern valencià que «pose en marxa els mecanismes necessaris perquè no es torne a vulnerar els drets lingüístics de la ciutadania valencianoparlant».

Escola Valenciana posa a disposició de qualsevol persona que ho necessite els seus recursos perquè cap vulneració lingüística quede sense resposta i informa que davant de qualsevol queixa, com en aquest cas, l’entitat s’adreça al Síndic de Greuges, l’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat i la institució corresponent: la Conselleria de Sanitat, en aquest cas.