PRIMER D’OCTUBRE... COS A COS ✊⭐

El ritme.. per fi l´11 de setembre vàrem agafar el ritme. I ara que ja el tenim hem de continuar el ball. Només hem de bategar amb el ritme.. i seguir-lo.

La música.. a partir d’aquest 11 de setembre, la música ja no la portarà el Govern de la Generalitat, la composarà i la tocarà el poble. El poble comença a dissenyar la seva pròpia estratègia.. estratègia que anirà al marge del què faci el Govern. Superem la inacció del Govern i anem a buscar el cos a cos amb l’Estat neofranquista.. sense intermediaris negligents.

Anem buscar el cos a cos amb l’Estat dins l’estratègia de no-violència i de radicalitat democràtica.. però tampoc posem al crit al cel per si apareix alguna barricada, pot donar color a la performance.

Tenim orquestra de música, tenim un bon ritme.. tenim l’energia de les forces tel·lúriques, tenim el sol, el vent, un cor generós i un esperit indomable que vol assolir la plena llibertat.. doncs som-hi.. organitzem-nos i passem al contra-atac.

Si l´11 de setembre ens vàrem reagrupar i concentrar per defensar-nos, L’1 d’octubre tornem a sortir al carrer i passem a la ofensiva, per expandir-nos per tots els carrers i places. Per a que la nostra energia alliberadora arribi a totes les viles i ciutats. Sortim per assolir el nostre màxim potencial de lluita, potencial que va ser aturat en part per la repressió de l’Estat però sobretot per una classe política rendida.

Si volem un País més democràtic i transparent, si volem un País lliure de jutges feixistes, si volem que cessi la repressió, i si volem millorar com a societat només ho podem fer deslliurant-nos de l’Estat neofranquista amb la seva corrupta monarquia. Això només és pot aconseguir proclamant la independència i instaurant la República.

I per implantar la República la lluita és l´únic camí. la lluita.. un camí abrupte, sí! però continua essent el millor camí, un camí tan necessari com la lluentor de Sol. És per això que aquest primer d’octubre hem de mobilitzar-nos.. és moment de donar prioritat a la lluita al carrer.

L’escamot Peiot don suport a tots el actes que és facin arreu del País. Com ara la manifestació dels CDRs que és fa a Girona a les 19h. Demanem màxima assistència. És el moment de donar força i empenta a la lluita.

Però posem les màximes expectatives al gran acte que farà el Consell de la República a Barcelona, amb el suport de l’ANC, Omnium Cultural, l’Intersindical, l’AMI i la Cambra de Comerç. Aplaudim la iniciativa i sobretot la unitat de diferents forces. Però també creiem que hi haurien de ser-hi tant l’esquerra independentista com els CDRs. Per això demanem als organitzadors que hi siguin convidats i també demanem a l’esquerra independentista i als CDRs que s’hi adhereixin.

Diuen que s’està parlant d’una candidatura impulsada per l’ANC per declarar una DUI. Això podria capgirar tota la política catalana. Però pel moment són especulacions, res de concret. Per tant ens hem d’atendre a la realitat del moment present. Això vol dir dissenyar entre tots/es una estratègia per arribar al cim.

Des de la nostra humilitat proposem que la millor estratègia per assolir la República radica exclusivament en la unitat de totes les forces i organitzacions unilaterals com ara el Consell de la República, l’ANC, l’esquerra independentista, CDRs, etc..

Ens agradaria incloure a JUNTS doncs és declaren com a estratègia unilateral, però amb les seves lamentables i penoses actuacions al Parlament i davant de la covardia i submissió mostrada davant l’Estat, pensem que el millor que poden fer és anar a veure a un psicoanalista, seure al divan, i fer una teràpia profunda. Si es prenen un bon psicotròpic al·lucinogen, els provocaria una intensa catarsi. I quan s’hagin deslliurat del seu temor convergent i aclarit la ment que vinguin.

La CUP tornar a badar i no sap a on anar. Hem de ser realistes: un referèndum pactat amb un Estat que té tics de Benito Mussolini és impossible. Un referèndum a l’estil “1 octubre” ara per ara també es inviable, doncs tant ERC i JUNTS degut a la seva covardia no s’atreviran a desafiar a l’Estat. A més, posem la mà al foc que una àmplia majoria de l’esquerra independentista està a favor de la DUI. Dit això, si la CUP és una organització revolucionaria i combativa, ha d’apostar per la DUI.

Aquesta unitat de forces unilaterals és la que han de promoure en la mobilització al carrer. Amb la seva unitat i coordinació. Cadascú treballant en el seu àmbit i lloc d’acció, però totes confluint en un mateix punt.. “l’esperit del primer d’octubre”.

I és aquí quan ja caminem amb pas ferm i trepitjant segur, que s’anirà generant una força al carrer que sigui tan potent que ho absorbeixi i ho arrossegui tot, (inclòs ERC i JUNTS). Però que no s’equivoquin els socis deL Govern, aquí ja no manaran. Formaran part i seran dins el potent moviment independentista? Sí, però obeiran i hauran d’estar sota les ordres de la direcció col·legiada formada i impulsada pel moviment popular del país.

I el poble manarà i els polítics dins el Parlament obeiran a les instruccions rebudes.. perquè si no la força del poble organitzat passarà damunt d’ells talment com una gegantina onada, que acabarà estavellant-se contra les estructures podrides de l’estat neofranquista i tan bon punt les fem caure... emergirà la República Catalana.

Aquest primer d’octubre unitat i lluita ! aquest primer d’octubre tothom al carrer! aquest primer d’octubre.. lluitar, lluitar i no parar fins guanyar!

Visca la terra!

Escamot Peiot ✊⭐

NOTA: reenvia.. que corri