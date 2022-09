11S22

Omnium crida a partits, entitats, organitzacions i sindicats a redefinir les complicitats i els espais de decisió estratègics de l’independentisme

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va fer ahir una crida a partits, entitats, organitzacions i sindicats a redefinir les complicitats i els espais de decisió estratègics de l’independentisme per incorporar-hi nous agents socials i polítics, “noves complicitats”. Antich, durant el seu discurs a l’acte polític d’Òmnium per la Diada Nacional de Catalunya a l’Arc de Triomf de Barcelona, s’ha referit concretament al jovent organitzat, ja que segons el president de l’entitat, els joves són qui han “d’assumir el protagonisme del nou cicle polític que cal iniciar”. “La fórmula d’aquests cinc anys ja no serveix. Ens calen noves maneres, noves sensibilitats i noves veus. Només així podrem aspirar a la independència”, s’ha adreçat Antich als més de 300 assistents. “Avui, des d’aquí, en nom d’Òmnium, ens comprometem a fer possible un nou marc per al moviment”, ha dit Antich, “i un nou marc és un nou marc, no estem parlant de recuperar fórmules que no han funcionat”.

A l’acte polític transversal, on hi havia representants de sindicats, patronals, entitats i partits polítics, Antich ha urgit a activar novament el moviment independentista per traçar una estratègia compartida i un objectiu comú i abandonar “la desconfiança i les estratègies de part confrontades”, que provoquen “desànim, desmobilització i desorientació”, i ho ha fet en nom dels més de 190.000 socis de l’entitat.

En la primera Diada com a president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich ha volgut recordar que cal ser en tots els “fronts de lluita” per tal de transformar el país i fer front als atacs contra la llengua, a les desigualtats creixents i a la repressió de l’estat espanyol. “L’estat és molt conscient de la nostra força: saben el que hem fet i saben que ho tornarem a fer”, ha assegurat. “Els 190.000 activistes d’Òmnium som aquí per lluitar pel Dret a l’autodeterminació i per la independència, al costat del 80% del país que defensa el dret a decidir i que aspira legítimament a la República catalana”.

En l’acte hi ha estat present una àmplia representació sindical, social, esportiva i política del país. Encapçalats per la junta nacional i les juntes territorials d’Òmnium, s’ha comptat amb la presència de l’Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià, l’ANC, partits polítics (ERC, Junts, CUP, Comuns, EH Bildu, BNG, entre d’altres), sindicats (CCOO, UGT, Intersindical, Unió de Pagesos, USTEC), l’Assemblea Nacional Catalana, el Consell per la República, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Futbol Club Barcelona i entitats com CIEMEN, la Taula del Tercer Sector, la Plataforma per la Llengua, ECAS, Coop57, i Escola Valenciana i Amics de la Bressola, entre molts d’altres. També hi han assistit presos polítics, represaliats i familiars de Guillem Agulló.