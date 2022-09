La marxa sota el lema “Fins a Vèncer. Unitat Popular. Organització. Lluita”, s'ha iniciat a la plaça Urquinaona i ha finalitzat a la Plaça del Comerç on s'ha realitzat l'acte polític.

Durant la manifestació, uns encaputxats han cremat les banderes d'Espanya i de la Unió Europea, a més d'una fotografia on sortien el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president del Govern de Catalunya, Pere Aragonès.

A l'acte polític, els parlaments han estat contundents, en la denuncia de la “taula de diàleg” i contra la suposada negociació i la gestió del govern. Martí Majoral d’Alerta Solidària ha acusat ERC de ser “quinta columna”. Han argumentat que amb la mobilització al carrer es guanyen batalles com la lluita dels docents i el d'haver assolit la retirada del projecte del Jocs Olímpics del Govern.

La manifestació ha comptat amb la presència de Marcel Vivet, els diputats de la CUP Carles Riera, Dolors Sabaté i Maria Sirvent, entre d’altres.

L'esquerra independentista mobilitza 8.000 persones a Barcelona 📸📌



🔸 La gent té la força per capgirar l'agenda del reencuentro. ➡️ És moment de xocar amb l'Estat per defensar els drets que no tenen cabuda al seu Estat de resort pels rics! pic.twitter.com/1N5TXB8SKi