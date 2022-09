IRAN

Les protestes a l'Iran per la mort de Mahsa Amini ja sumen 41 morts

Algunes de les noies mortes per la policia d'Iran

Les protestes a l'Iran per la mort de Mahsa Amini ja sumen 41 morts. L'última dona assassinada per la policia ha estat Hadis Najafi, tenia 22 anys i va morir de sis trets als afores de Teheran. Hadis s'havia convertit en un dels símbols de la revolta contra l'ús obligatori del hijab a causa d'unes imatges que se'n van fer virals recollint els seus cabells rossos en una cua abans d'una protesta.

L'Iran viu la segona setmana de mobilitzacions després de la mort de la jove Mahsa Amini a mans de la 'policia de la moral'. Ja són, almenys, 41 els morts, segons les dades oficials. Les autoritats han advertit que no toleraran més caos als carrers i consideren que les mobilitzacions estan "encoratjades per enemics exteriors per enderrocar la república islàmica".