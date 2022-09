11S22

Les assemblees exteriors de l'ANC cmmemoren la Diada amb una gran divesitat d'actes

Amb la Diada a tocar, diverses assemblees exteriors de l’ANC ja han fet pública l’organització dels seus esdeveniments per l’Onze de Setembre, la data més important de l’any pel moviment independentista català.

Les assemblees exteriors a Bèlgica, els Països Baixos, Anglaterra, França, Estats Units i Mèxic han anunciat els seus actes que tindran lloc entre el dia 10 i 11 de setembre. Política i cultura es fusionaran en els esdeveniments de celebració de la Diada Nacional de Catalunya, combinant tradicions catalanes amb la reivindicació del dret d’autodeterminació i la independència del país.

A Bèlgica, l’Assemblea, representada pel Secretari Nacional i coordinador d’incidència política, Josep Lluís Rodríguez, participarà en l’homenatge al Marqués de Rubí, figura cabdal de l’exili després de la caiguda de Barcelona el 1714. Serà a la fortalesa medieval d’Anvers Het Steen, i comptarà amb una actuació del grup de rumba catalana Dumingu. A Brussel·les, els catalans cantaran els Segadors al voltant del famós Manneken Pis, vestit de rabadà per l’ocasió. En acabat, l’Assemblea Nacional Catalana ha organitzat un vermut gratuït a una cerveseria de la ciutat.

A París, l’ANC França organitzarà una manifestació a la Place de la République i a Niça, un pícnic amb intercanvi de llibres. Per la seva banda, l’ANC Països Baixos ha organitzat una jornada farcida d’activitats a Àmsterdam, incloent una marxa de barques portant estelades, un dinar popular i una classe de sardanes.

La branca de l’Assemblea a Anglaterra ha preparat un gran esdeveniment a Londres. Hi haurà una conferència sobre les Rutes per la Llibertat, sobre els catalans que durant la Segona Guerra Mundial es van jugar la vida travessant la frontera pels Pirineus per a salvar milers de persones que fugien del nazi-feixisme. També hi haurà actuacions musicals, balls tradicionals i castells, i un dinar popular. Hi participarà Jordi Pesarrodona, vicepresident de l’Assemblea.

Fora del continent europeu, la diàspora catalana també organitzarà trobades. Als Estats Units, els Catalans faran trobades i activitats a Washington, Minnesota i Dallas, entre d’altres indrets. I a Mèxic, l’assemblea exterior de l’Assemblea també ha organitzat una trobada de catalans a la capital del país.

Les assemblees exteriors de l’ANC treballen i col·laboren amb organitzacions locals, ONG i representants polítics arreu del món per a informar sobre la situació política a Catalunya i guanyar suports pel moviment independentista. Aquestes branques exteriors de l’Assemblea animen tothom interessat a contribuir i treballar per la causa independentista catalana des de l’exterior a posar-s’hi en contacte per obtenir més informació o formar part dels seus esdeveniments.

Delegacions internacionals i punt de trobada per la Diada a Barcelona

A Barcelona, enguany per a la Diada l’Assemblea ha organitzat una Punt de Trobada internacional al final de la Rambla, tocant a Plaça de Colom. Servirà de punt d’informació per a visitants internacionals sobre la lluita catalana per la independència i les accions internacionals de l’Assemblea; també com a punt d’acreditació pels convidats de delegacions exteriors que s’uniran a la capçalera de la manifestació d’enguany, així com pels mitjans i corresponsals internacionals que cobreixin l’esdeveniment. Pel que fa a delegacions internacionals, enguany han confirmat assistència a la capçalera de la manifestació: Euskadi, Galícia, Castella, Flandes, el Rif, la Cabília, Portugal, el Sahara, Ucraïna, el Veneto, Biafra, el Xinjiang, el Kurdistan, i Còrsega, entre d’altres.