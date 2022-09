Català

La Plataforma per la Llengua impulsa el Repte Kinton, uns premis per impulsar els vídeos de TikTok i Instagram Reels en català

Plataforma per la Llengua impulsa un concurs per premiar els millors vídeos de TikTok i Instagram Reels en català. Batejat com a Repte Kinton, el projecte té l'objectiu d'incentivar la creació de continguts en català en aquestes plataformes digitals perquè la llengua arribi a nous públics, especialment els joves, i per normalitzar el català fora de l'àmbit escolar.



A través del web del projecte, Repte Kinton proposarà un repte nou per als creadors cada tres setmanes i establirà una etiqueta per a cada repte per tal que els creadors l'incloguin en els continguts que generin. Tot i que els vídeos s'hauran de fer en català, els reptes no faran referència a qüestions estrictament lingüístiques, sinó que estaran relacionats amb tota mena de temes d'interès per a la comunitat catalanoparlant. El creixement de contingut en la nostra llengua ha de permetre que els joves tinguin nous referents en català, el vegin com una llengua vàlida per crear contingut a les xarxes i s'animin també a fer-la servir.



El portal de Repte Kinton ja s'ha posat en marxa i, de moment, s'hi pot trobar un compte enrere que indica els dies que falten perquè comenci. En les pròximes setmanes, es publicaran al web les bases i els criteris del concurs, i tota la informació bàsica per participar-hi. El primer repte es llançarà en les pròximes setmanes i els guanyadors seran triats per un jurat propi. El guanyador s'anunciarà a través de la web del concurs i de les xarxes de Plataforma per la Llengua.

L'ONG del català treballa en diferents projectes per ampliar la presència del català als continguts que es publiquen a les xarxes socials. A més d'organitzar tallers específics amb influenciadors per a alumnes de secundària, els darrers anys l'entitat també ha col·laborat amb el Concurs de Vídeos i Mems Humorístics del Festival de Còmic de Figueres i ha impulsat un concurs de vídeos a les xarxes amb Adolescents.cat. Al País Valencià, Plataforma per la Llengua ha organitzat un concurs per a tiktokers que, en aquesta segona edició, han guanyat The Paelleta, Lucia Castelló i la Tia Visantica, i que culminarà a final de novembre amb la 1a trobada de tiktokers en valencià, on podran participar tots els concursants.



Repte Kinton neix amb la voluntat de ser el concurs de referència per a aquest tipus de continguts audiovisuals arreu dels territoris de parla catalana, i s'ha batejat amb aquest nom amb motiu del núvol Kinton, el núvol màgic de Son Goku, protagonista de la sèrie Bola de drac. La importància que va tenir aquesta sèrie d'anime per a la normalització lingüística del català durant els anys 90 ha inspirat l'organització del concurs, que vol emular-ne l'èxit per normalitzar el català entre els joves a través, en aquest cas, dels vídeos a les xarxes socials.



Els joves són el grup social en què més s'ha fet palès el retrocés en l'ús social del català i viuen en un entorn comunicatiu i audiovisual altament descatalanitzat. Tanmateix, també representen el futur de la llengua i, per això, és vital reforçar la presència del català a TikTok i Instagram, que són dues de les xarxes socials que més fan servir.